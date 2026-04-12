În Noaptea Învierii, Iașul nu mai seamănă cu el însuși. Orașul grăbit, nervos, mereu prins între semafoare, claxoane și drumuri neterminate se oprește, pentru câteva ceasuri, ca un om care își aduce aminte cine este. Pe una dintre cele mai circulate străzi, acolo unde, în orice altă seară, mașinile curg fără răgaz, zgomotul se stinge treptat, lăsând loc pașilor care se îndreaptă spre biserici. Nu mai e grabă, deși oamenii se grăbesc. Nu mai e neliniște, deși sunt mulți. E doar acea așteptare pe care nicio altă noapte din an nu o mai știe.

Bătrânii vin încet, apăsați parcă nu doar de ani, ci și de tot ce au dus în spate o viață întreagă. Vorbesc în șoaptă, aproape lipindu-și cuvintele de pământ, ca și cum ar ști că în noaptea aceasta până și glasul trebuie să se smerească. Tinerii, dimpotrivă, vin în cete gălăgioase, cu energia lor nestăvilită, cu râsete scurte, cu telefoanele încă aprinse în mâini, tulburând pe alocuri solemnitatea locului. Din mulțime, o bătrânică îi privește și clatină din cap cu o resemnare blândă, fără răutate, fără mânie.

— Ce să le faci? Așa-i lumea lor acum…

Și merge mai departe, spre biserică, ca și cum ar ști că fiecare generație își poartă altfel neastâmpărul și altfel tăcerea.

Prin zonă, polițiștii dirijează mașinile și încearcă să țină în frâu mulțimea. Fac semne scurte, vorbesc în stații, caută locuri de parcare, veghează la ordine. Sunt printre puținii oameni pentru care noaptea aceasta nu este doar sărbătoare, ci și datorie. Unul dintre ei își întoarce capul și spune scurt, aproape mecanic:

— Hai, că începe în câteva minute.

Și atunci se întâmplă ceva greu de prins în cuvinte. Ca la un semn nevăzut, vocile se sting. Telefoanele tac. Nici măcar sunetul banal al unui mesaj nu mai îndrăznește să sfâșie aerul. Mulțimea, care până atunci fusese o adunare de oameni diferiți, pare că respiră dintr-odată la unison. În noaptea aceea, fiecare se așază fără să știe în pasul celuilalt, în emoția celuilalt, în dorul celuilalt. Și pentru o clipă, nimeni nu mai este singur.

Apoi, din adâncul bisericilor, clopotele izbucnesc în noapte.

Nu rup taina, ci o desăvârșesc.

Sunetul lor cade peste oraș ca o chemare veche de două mii de ani și, pentru câteva clipe, pare că tot ce a fost greu, tot ce a fost murdar, tot ce a fost frânt în oameni se oprește la marginea luminii. Iar când preoții rostesc îndemnul acela pe care toți îl așteaptă, „Veniți de luați Lumină!”, ceva tresare în mulțime fără zgomot, fără gesturi mari, fără teatralitate. Doar o tresărire tăcută, omenească, adâncă.

Flacăra pleacă din altar și se înmulțește din mână în mână, ca o veste bună care nu mai are nevoie de explicații. Se aprind lumânările, apoi fețele, apoi privirile. Curțile bisericilor se umplu de pâlpâiri mici și tremurate, iar străzile din jur par, pentru câteva minute, niște râuri de foc blând. Oamenii își feresc flacăra cu palmele, ca și cum ar apăra ceva mult mai fragil decât o lumânare: poate o credință obosită, poate o rugăciune nerostită, poate ultima lor speranță.

Cei mai grăbiți pleacă repede spre case, cu Lumina dusă înaintea lor ca o datorie sfântă. Alții rămân. Nu pentru tradiție. Nu din obișnuință. Ci pentru că sunt clipe în care omul simte că, dacă ar pleca prea devreme, ar pierde ceva esențial din întâlnirea aceasta cu el însuși. În noaptea aceea, până și tăcerea are altă greutate.

Dintr-o stație se mai aude o voce de polițist, mai obosită, mai omenească decât toate comenzile serii:

— Până pe la ora două tot stăm aici. Dacă avem noroc, pe la unu și jumătate ne retragem la bază. Mă duc și eu acasă, să ciocnesc un ou cu familia.

Și în fraza lui simplă încape, de fapt, toată omenia acestei nopți. Pentru că Învierea nu este doar a celor care stau la slujbă până la sfârșit, nici doar a celor care știu toate rugăciunile, nici doar a celor fără îndoieli. Este și a celor care veghează ordinea. Și a celor care vin din obișnuință. Și a celor care poate nu mai cred ca altădată, dar totuși au simțit nevoia să fie acolo, printre ceilalți, sub clopot, sub cer, sub lumină.

Când fumul subțire al lumânărilor începe să urce spre cer, viața își cere încet drepturile înapoi. În case, farfuriile se umplu, ouăle roșii se ciocnesc, mesele se așază, vocile se dezleagă din nou, iar foamea de peste zi se amestecă firesc cu bucuria. Și totuși, ceva rămâne suspendat peste oraș, chiar și după ce noaptea se destramă.

Poate tocmai de aceea Noaptea Învierii nu seamănă cu nicio altă sărbătoare. Pentru că nu aduce doar lumină în mâini, ci și o rană blândă în suflet. Te face să înțelegi, fie și pentru câteva clipe, cât de obosit e omul și cât de mult tânjește, în taină, după pace. Cât de departe fuge de sine tot anul și cât de mult are nevoie, măcar o dată, să se întoarcă.

Iar cei mai norocoși dintre toți nu sunt neapărat cei care ajung primii acasă cu flacăra nestinsă. Ci aceia care pleacă purtând în ei ceva mai greu de numit: simțământul că au mai urcat o treaptă către propriul suflet.

Fiindcă adevărata Înviere nu se vede în lumânare, nici în mulțime, nici în noaptea albă de sărbătoare.

Adevărata Înviere are loc doar atunci când, pentru o clipă, Dumnezeu găsește în tine loc să aprindă lumină. Maura ANGHEL