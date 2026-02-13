Noaptea terorii într-un sat din Iași

* „Oameni în negru” bagă spaima în locuitori * satul Zmeu, din comuna Lungani, sub asaltul fricii

Panică, suspiciune și nopți nedormite într-un colț liniștit al județului Iași. Satul Zmeu, din comuna Lungani, trăiește zile pe care localnicii spun că nu le-au mai văzut niciodată. Oameni necunoscuți, îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite de cagule, ar fi început să apară după lăsarea întunericului, bătând în porți, lovind geamuri și intrând în curți, fără explicații și fără urmă.

Pentru mulți săteni, liniștea rurală s-a transformat într-un coșmar repetat seară de seară.

„Nu mai dormim noaptea!” — frica a pus stăpânire pe comunitate

Potrivit mărturiilor, indivizii mascați ar fi acționat rapid, profitând de întuneric. Bătăi puternice în uși, zgomote suspecte și siluete fugare au fost suficiente pentru a declanșa panică generală. Oamenii spun că se tem să mai iasă din case după lăsarea serii, iar copiii sunt ținuți înăuntru.

Unii localnici susțin că au văzut grupuri deplasându-se prin sat, verificând porți și intrând în curți, fără să fure sau să distrugă bunuri — un comportament care a amplificat misterul și anxietatea.

Apeluri disperate la 112. Patrule permanente și sat sub supraveghere

În nopțile de 11 și 12 februarie, mai mulți locuitori au sunat la 112, reclamând pătrunderea unor persoane necunoscute pe proprietăți private. Situația a determinat intervenția imediată a poliției.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Iași confirmă că a fost deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu, iar ancheta este în plină desfășurare. „Polițiștii s-au sesizat și din oficiu după apariția imaginilor în spațiul public și efectuează verificări pentru clarificarea întregii situații și luarea măsurilor legale”, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției.

Echipaje de poliție patrulează acum constant în satul Zmeu, încercând să prevină noi incidente și să redea oamenilor sentimentul de siguranță. Prezența uniformelor a mai temperat temerile, însă tensiunea rămâne ridicată.

Localnicii cer răspunsuri rapide: cine sunt indivizii, ce urmăresc și dacă este vorba despre tentative de furt, intimidare sau doar farse periculoase scăpate de sub control.

Misterul care inflamează zvonurile

Lipsa unor explicații clare a alimentat scenarii tot mai alarmante. De la hoți care își studiază viitoarele victime până la grupuri care încearcă să provoace panică, ipotezele circulă rapid într-o comunitate mică, unde fiecare zgomot nocturn devine suspect.

Cert este că satul Zmeu trăiește acum într-o stare de alertă permanentă, iar oamenii așteaptă ca ancheta să aducă rapid lumină într-un caz care a transformat liniștea rurală într-un thriller real, trăit noapte de noapte. Carmen DEACONU