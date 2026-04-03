Noile sirene electronice vor fi testate luni, 6 aprilie

Municipiul Iași face un pas important spre siguranța cetățenilor! Începând cu luni, 6 aprilie 2026, vor avea loc primele probe ale noilor sirene electronice moderne, instalate recent în diverse puncte cheie ale orașului.

Testările sunt strict tehnice și au ca scop verificarea funcționării sistemului.

Primăria roagă populația să rămână calmă, deoarece semnalele sonore nu reprezintă situații de urgență, ci doar teste pentru asigurarea eficienței echipamentelor.

Noile sirene au fost montate în puncte strategice din municipiu, pentru a maximiza raza de acoperire și capacitatea de avertizare rapidă a populației: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Șoseaua Bucium nr. 55K, Bulevardul Carol I nr. 50, Șoseaua Nicolina nr. 81, Strada Păcurari nr. 114, Strada Anastasie Panu nr. 51, Șoseaua Națională nr. 178, Strada Mihai Vodă nr. 3–5–7, Bulevardul Dacia nr. 38.

Extinderea și modernizarea sistemului de avertizare publică urmărește creșterea capacității de reacție în situații de urgență și informarea rapidă a populației în caz de risc. Noile sirene, furnizate și montate de SC Axatel SRL București, au fost achiziționate printr-un contract în valoare de 817.473,17 lei, garantând astfel echipamente de ultimă generație pentru siguranța ieșenilor.

Testarea sirenelor este un pas esențial pentru ca Iașul să fie pregătit în orice moment pentru situații critice. Carmen DEACONU