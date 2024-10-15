O adolescentă a dat drumul găleţilor din mâini ca să scape de viol

„Agresiunea sexuală săvârşită asupra unui minor”, fapta pentru care este inculpat Ştefan A., pare mai mult o scenă de comedie ori de desene animate, decât o întâmplare petrecută aievea. Ziua, în aiaza mare, pe 17 iulie a.c., în jurul orei 13.30, pe drumul principal dintr-un sat situat în apropierea Iaşului. El şi-ar fi dorit să ducă lucrurile până la capăt, un viol în toată regula, dar n-a fost să fie.

Victima, A.N., o adolescentă în vârstă de 16 ani, îmbrăcată sumar (erau vreo 40 de grade afară, zăpuşeală totală), aducea apă de la fântână. Avea câte o găleată în ambele mâini, se deplasa lent, destul de chinuit. Se mai oprea din când în când.

Spre bucuria lui Ştefan, care mergea în spatele ei, savurând peisajul. Hiperexcitatat, a judecat rapid: fata are mâinile ocupate, nu poate opune rezistenţă, sunt momente prielnice pentru a obţine satisfacţia sexuală. A ajuns-o repede, i-a băgat mâinile pe sub tricou, pipăindu-i sânii. Se pregătea pentru faza următoare, datul chiloţilor jos.

A.N. a trebuit să decidă în câteva secunde. Dă drumul găleţilor, se varsă apa, mai face un drum la fântână, dar se opune violului ce se prefigura ori păstrează apa şi se abandonează în braţele bărbatului? A optat pentru prima variantă, Ştefan a şters-o rapid din loc, sperând că va rămâne doar între ei, dar A.N.a mers la poliţie, reclamând infracţiunea. S-a deschis imediat dosar penal, Ştefan a rămas, deocamdată, în libertate, dar sub control judiciar.

Luni, 14 octombrie, judecătorul de cameră preliminară a concluzionat că rechizitoriul e întocmit corect, dispunând începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN