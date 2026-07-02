O comună de lângă oraș a depășit limita de ozon în plin val de caniculă

Canicula începe să lase urme și asupra calității aerului din județul Iași. Deși autoritățile anunță că nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru dioxid de azot, dioxid de sulf sau ozon la nivel general, într-o localitate din apropierea municipiului a fost consemnată o depășire importantă a valorii-țintă pentru ozon, fenomen pus pe seama temperaturilor extreme și a radiației solare intense.

Potrivit buletinului privind calitatea aerului pentru data de 29 iunie 2026, stația de monitorizare din Aroneanu (IS-4) a înregistrat o concentrație maximă zilnică a mediilor pe opt ore de 128,97 µg/mc, peste valoarea-țintă de 120 µg/mc stabilită pentru protecția sănătății populației.

Probleme de la radiația ultravioletă intensă și dispersia redusă a aerului

Specialiștii explică faptul că nivelul ridicat de ozon a fost favorizat de temperaturile foarte mari, radiația ultravioletă intensă și dispersia redusă a aerului, condiții caracteristice perioadelor de caniculă. Ozonul de la nivelul solului nu este emis direct, ci se formează prin reacții chimice între poluanți sub acțiunea razelor solare, motiv pentru care episoadele apar frecvent în zilele toride de vară.

Depășirea limitei de ozon de la nivelul solului (ozon troposferic) provoacă probleme respiratorii, iritarea ochilor, a nasului și a gâtului. Acest fenomen, cunoscut și sub denumirea de smog de vară, agravează crizele de astm și poate reduce funcția pulmonară, afectând în același timp ecosistemele și culturile agricole.

În restul județului, valorile monitorizate au rămas sub pragurile de informare și alertă. Nici concentrațiile de dioxid de azot și dioxid de sulf nu au depășit limitele prevăzute de legislație.

Particulele în suspensie, sub limita admisă

În ceea ce privește particulele în suspensie PM10, cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la stația din municipiul Iași - 40,62 µg/mc, sub limita zilnică de 50 µg/mc. La Tomești s-au măsurat 35,22 µg/mc, iar la Aroneanu 26,02 µg/mc.

Agenția de Mediu precizează însă că aceste valori sunt obținute prin metoda automată nefelometrică și pot fi confirmate sau infirmate ulterior prin analiza gravimetrică de referință.

Autoritățile recomandă prudență în zilele cu temperaturi extreme, în special pentru copii, vârstnici și persoanele care suferă de afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare. În intervalele cu radiație solară puternică este indicată limitarea activităților fizice intense în aer liber și evitarea expunerii prelungite în orele de vârf.

Datele provin din cele șase stații automate de monitorizare a calității aerului din județul Iași, parte a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, iar specialiștii atrag atenția că episoade similare pot deveni mai frecvente pe fondul valurilor de căldură din această vară.

Daniel BACIU