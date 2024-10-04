„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova O glumă proastă i-a adus unui tânăr procurorii DIICOT pe cap

O glumă proastă i-a adus unui tânăr procurorii DIICOT pe cap

O glumă proastă i-a adus unui tânăr procurorii DIICOT pe cap

* tânărul a schimbat unui amic parola de e-mail şi i-a restricţionat accesul la propriul cont de Facebook

Cătălin C. şi-a stors creierii câteva luni bune din ultima parte a anului 2022. Nu izbutea să-şi deschidă e-mail-ul şi nici să-şi acceseze propriul cont de Facebook. A apelat la diverşi cunoscuţi, n-a reuşit să rezolve problemele aşa că, într-un final, s-a dus la poliţie. Agenţii i-au înregistrat plângerea, şansele de a se recuperau datele păreau infime, de regulă, de aceste alterări ale integrităţii datelor informatice se ocupă infractori internaţionali. Ca atare, s-a apelat la sprijinul procurorilor DIICOT. Cărora le-a luat aproape un an pentru a-l iidentifica şi dovedi pe autorul infracţiunii. Un prieten de-al victimei, un anume Costin J., care încercase doar să-i facă o glumă lui Cătălin şi să se distreze apoi copios pe seama nervilor acestuia.

Acum, roata s-a întors, cei de la DIICOT au finalizat rechizitoriul în primăvara acestui an şi, acum câteva zile, dosarul a trecut de camera preliminară. S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Costin J. Încă nu s-a fixat un prim termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe