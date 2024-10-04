O glumă proastă i-a adus unui tânăr procurorii DIICOT pe cap

* tânărul a schimbat unui amic parola de e-mail şi i-a restricţionat accesul la propriul cont de Facebook

Cătălin C. şi-a stors creierii câteva luni bune din ultima parte a anului 2022. Nu izbutea să-şi deschidă e-mail-ul şi nici să-şi acceseze propriul cont de Facebook. A apelat la diverşi cunoscuţi, n-a reuşit să rezolve problemele aşa că, într-un final, s-a dus la poliţie. Agenţii i-au înregistrat plângerea, şansele de a se recuperau datele păreau infime, de regulă, de aceste alterări ale integrităţii datelor informatice se ocupă infractori internaţionali. Ca atare, s-a apelat la sprijinul procurorilor DIICOT. Cărora le-a luat aproape un an pentru a-l iidentifica şi dovedi pe autorul infracţiunii. Un prieten de-al victimei, un anume Costin J., care încercase doar să-i facă o glumă lui Cătălin şi să se distreze apoi copios pe seama nervilor acestuia.

Acum, roata s-a întors, cei de la DIICOT au finalizat rechizitoriul în primăvara acestui an şi, acum câteva zile, dosarul a trecut de camera preliminară. S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Costin J. Încă nu s-a fixat un prim termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN