O nouă autostradă strategică prinde contur în Moldova!

Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat oficial soluțiile pentru cele 15 noduri rutiere ale viitoarei Autostrada A13 Brașov–Bacău, unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură ale ultimelor decenii.

Pentru prima dată după zeci de ani de promisiuni, blocaje și proiecte rămase pe hârtie, traseul dintre Brașov și Bacău intră într-o fază concretă de configurare tehnică. Nu mai vorbim doar despre studii și schițe, ci despre noduri rutiere, centre logistice, puncte de întreținere și conexiuni directe cu marile coridoare europene.

Autostrada A13 va avea 174 de kilometri și va traversa județele Brașov, Covasna și Bacău, conectând centrul țării cu estul României printr-un traseu considerat vital pentru economie, transport și securitate rutieră. Practic, este una dintre verigile-cheie care ar putea lega Moldova de infrastructura mare europeană.

În județul Brașov sunt prevăzute cinci noduri rutiere majore, inclusiv conexiunea strategică cu Autostrada A3 Ploiești–Brașov. Vor exista legături la Bod, Sânpetru, Hărman și Prejmer, zone care ar putea exploda economic odată cu apariția fluxurilor logistice și industriale generate de noul coridor rutier.

În Covasna, autostrada va traversa puncte esențiale precum Sfântu Gheorghe, Moacșa, Târgu Secuiesc și Lemnia, iar în Bacău apar noduri cu impact strategic major: Onești, Hârja, Răcăciuni și legătura directă cu Autostrada A7 Focșani–Bacău, coloana vertebrală rutieră a Moldovei.

De fapt, adevărata miză a A13 nu este doar drumul în sine, ci rețeaua uriașă de conexiuni pe care o generează. Pentru prima dată, Moldova ar putea avea o ieșire rapidă și modernă către centrul țării și către vestul Europei fără să mai depindă exclusiv de drumurile sufocate și periculoase care traversează Carpații.

Pe traseul A13 sunt prevăzute parcări moderne, spații de servicii și centre de întreținere în zone precum Hălchiu, Hărman, Prejmer, Reci, Boroșneu Mare, Lemnia, Oituz, Târgu Trotuș și Orbeni. Practic, de-a lungul traseului se pregătește apariția unei adevărate infrastructuri economice paralele.

Pentru județul Iași, deși traseul nu trece direct prin municipiu, efectele pot fi extrem de importante. Conectarea Moldovei la rețeaua TEN-T și la marile coridoare europene poate accelera inclusiv dezvoltarea proiectelor din est, inclusiv presiunea pentru finalizarea Autostrada A8, autostrada care ar trebui să lege Iașul de Transilvania.

În plus, conexiunea dintre A13 și A7 creează practic începutul unei rețele de mare viteză care poate schimba complet harta transporturilor din estul României. Daniel BACIU