O singură firmă s-a înscris la licitația pentru noua grădiniță din Horpaz

* valoarea estimată a investiției este de 12,61 milioane de lei * proiectul prevede construirea unei clădiri cu regim de înălțime demisol, parter și etaj, cu o suprafață desfășurată de 2.105,25 metri pătrați * grădinița va fi amplasată în vecinătatea viitorului Parc Ezăreni

Noua grădiniță va avea program prelungit, o capacitate modernă de educație și va fi construită în apropierea viitorului Parc Ezăreni. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Copiii din zona Horpaz vor beneficia, în următorii ani, de o grădiniță modernă cu program prelungit, investiție realizată de Primăria Comunei Miroslava cu finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Doar o firmă din Botoșani a licitat

Pentru execuția lucrărilor a fost depusă o singură ofertă, din partea firmei Gafco Construct SRL din Botoșani.

Valoarea estimată a investiției este de 12,61 milioane de lei. Proiectul prevede construirea unei clădiri cu regim de înălțime demisol, parter și etaj, cu o suprafață desfășurată de 2.105,25 metri pătrați, amplasată pe un teren de 18.416 metri pătrați.

Noua unitate de învățământ va dispune de săli de grupă spațioase, dormitoare pentru copii, cabinet medical, izolator, spații administrative și tehnice, precum și zone multifuncționale dedicate activităților educaționale și recreative. Construcția este proiectată astfel încât să răspundă standardelor actuale privind siguranța, eficiența energetică și confortul copiilor.

Cerere tot mai mare de locuri în învățământul preșcolar

Amenajările exterioare vor completa investiția prin realizarea unor locuri de joacă moderne, alei pietonale, parcări și a unei zone verzi de peste 6.600 de metri pătrați. Grădinița va fi amplasată în vecinătatea viitorului Parc Ezăreni, contribuind la dezvoltarea unei zone dedicate educației și petrecerii timpului liber.

Potrivit administrației locale, investiția face parte din strategia de extindere a infrastructurii educaționale din comuna Miroslava, una dintre localitățile cu cea mai rapidă dezvoltare din zona metropolitană a Iașului. Noua grădiniță este menită să răspundă cererii tot mai mari de locuri în învățământul preșcolar și să ofere condiții moderne pentru educația copiilor din Horpaz și din zonele învecinate. Carmen DEACONU