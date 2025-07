O tânără din centrul de plasament, admisă la două facultăţi

În ciuda vârstei, Ramona-Ioana Pendos ştie ce înseamnă lupta pe cont propriu. De patru ani, viaţa ei se scrie într-un centru de ocrotire, acolo unde a învăţat că familia nu este întotdeauna un dat, ci uneori un vis. Şi totuşi, dincolo de lipsuri, de drumurile complicate şi de privirile care, uneori, judecă înainte să înţeleagă, Ramona a ales să creadă în ea. Astăzi, la 19 ani, demonstrează că destinul nu se scrie nici cu prejudecăţi, nici cu statistici.

A absolvit Liceul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” din Iaşi, iar zilele trecute şi-a trecut în cont unul dintre cele mai grele examene: Bacalaureatul. Dar nu s-a oprit aici. Ramona este deja admisă la două facultăţi: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” şi la Facultatea de Geografie – Engleză, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. „Am învăţat să nu mă las definită de obstacole sau de ce ar trebui să fie greu. Am învăţat că adevărata forţă nu vine din perfecţiune, ci din curajul de a merge mai departe chiar şi atunci când pare că nu mai există alt drum”, mărturiseşte tânăra.

„Frica de necunoscut nu a existat niciodată, pentru că mi se părea mult mai apăsător gândul de a rata... orice. Timp de 4 ani am experimentat, încercând să mă descopăr. Am crescut cu fiecare provocare şi am transformat fiecare limită într-un nou punct de plecare. Iar acum, când privesc înainte, ştiu că nu voi înceta niciodată să ignor ceea ce pare imposibil„, a spus Ramona.

Povestea ei nu este doar despre ambiţie, ci despre un curaj care, dincolo de examene, înseamnă demnitate. Dintr-un centru de protecţie a ajuns la porţile universităţilor, pregătită să-şi construiască viaţa pe care mulţi au crezut că nu o va avea niciodată. Laura RADU