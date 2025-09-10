OFICIAL - UE ne împrumută bani pentru a finaliza autostrăzile din Moldova

* Autostrăzile A7 și A8, finanțate prin programul european SAFE * programul are termen de implementare până în 2030, cu condiții financiare extrem de avantajoase: o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40 de ani, ceea ce reduce presiunea financiară asupra bugetului de stat și facilitează derularea investițiilor pe termen lung

Regiunea Moldovei intră în atenția investițiilor strategice europene, după ce tronsonul A7 Pașcani – Suceava – Siret și A8 Pașcani – Iași – Ungheni au fost incluse pe lista proiectelor propuse pentru finanțare prin programul european SAFE – Security Action for Europe. România va beneficia de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare la nivelul Uniunii Europene, după Polonia, bani destinați dezvoltării infrastructurii și industriei de apărare naționale.

Programul SAFE este conceput pentru a sprijini investițiile strategice cu impact civil și militar, în special în regiunile de frontieră ale UE. Fondurile vor fi folosite pentru anumite sectoare cheie. În primul rând, pentru infrastructură mixtă civilă și militară în nord-estul României, inclusiv autostrăzile A7 și A8, pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, dar și pentru achiziții de tehnică militară prin parteneriate avantajoase cu alte state membre UE.

Programul are termen de implementare până în 2030, cu condiții financiare extrem de avantajoase: o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40 de ani, ceea ce reduce presiunea financiară asupra bugetului de stat și facilitează derularea investițiilor pe termen lung.

Beneficii pentru Moldova

Autostrăzile A7 și A8 nu doar că vor facilita mobilitatea și transportul de marfă, ci vor consolida și rolul strategic al României ca stat de frontieră al UE și NATO. Prin aceste investiții, regiunea Moldovei va beneficia de conectivitate rutieră modernă între centrele urbane și zonele industriale, de creșterea atractivității pentru investiții private și dezvoltarea economică, de îmbunătățirea securității naționale prin infrastructură duală, civilă și militară și de legături mai rapide și sigure între România și Republica Moldova, în special prin A8.

Pentru tronsonul A7 Pașcani – Suceava, UMB, cel mai mare constructor român de drumuri, a fost desemnat câștigător al licitației cu mai bine de cinci luni în urmă. Cu toate acestea, contractele nu au fost încă semnate, deoarece Ministerul Finanțelor nu a aprobat finanțarea proiectului, după cum au precizat reprezentanții CNAIR.

Această întârziere subliniază importanța coordonării între autoritățile centrale și constructori pentru ca investițiile să demareze cât mai rapid, mai ales în contextul unei finanțări europene atât de avantajoase.

Includerea A7 și A8 în programul SAFE reprezintă o șansă majoră pentru Moldova, nu doar din punct de vedere economic, ci și strategic. Dacă procedurile financiare și contractuale vor fi finalizate prompt, regiunea poate beneficia de drumuri moderne, sigure și integrate în rețeaua europeană, consolidând rolul Iașului și al Moldovei în cadrul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Daniel BACIU