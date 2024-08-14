Olimpicul canotor Mihai Chiruţ, cetățean de onoare al comunei natale

Canotorul Mihai Chiruţă, care a câştigat Finala B a probei masculine de simplu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit, miercuri, titlul de cetăţean de onoare al comunei Vârfu Câmpului din judeţul Botoşani.

Distincţia i-a fost acordată de primarul comunei Vârfu Câmpului, Maria Huţu, în cadrul unei şedinţe solemne a Consiliului Local.

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean, Doina Federovici, i-a oferit sportivului o diplomă de excelenţă, precum şi un trofeu simbolizând flacăra olimpică.

"Sper ca prin ceea ce fac eu să încurajez cât mai mulţi copii să meargă spre sport, să încurajez cât mai mulţi părinţi să-şi îndemne copii spre sport, pentru că o minte sănătoasă poate evolua doar într-un corp sănătos. Sportul îi poate ajuta foarte mult pe copii pentru autodezvoltare, pentru autodisciplină. Vă mulţumesc tuturor pentru acest titlu care mă onorează", a transmis Mihai Chiruţă.

La rândul său, primarul din Vârfu Câmpului, Maria Huţu, a evocat performanţele obţinute de sportivul născut în satul Ionăşeni.

"Trăim astăzi emoţia intensă dăruită României şi comunei Vârfu Câmpului de campionul nostru, Mihai Chiruţă, câştigător al finalei B, proba simplu vâsle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, desfăşurată pe 3 august 2024. Debutant într-o competiţie olimpică, la vârsta de 25 ani, campionul nostru din Vârfu Câmpului a devenit primul canotor român care a participat la Jocurile Olimpice la proba de simplu după o perioadă de 48 de ani şi a învins nume mari ale canotajului european şi mondial, demonstrând că în bărcile tricolore vor vâsli mereu campioni. Cu încredere în forţele proprii a demonstrat că visurile se împlinesc, că munca şi perseverenţa te conduc spre victorie, că plecând din Vârfu Câmpului poţi ţine România pe harta învingătorilor dacă iţi urmezi visul şi faci totul pentru a-l împlini. Suntem mândri de Mihai Chiruţă şi suntem convinşi că va continua să scrie un viitor excelent pentru canotajul românesc", a susţinut Maria Huţu.

La eveniment au participat şi deputaţii Alexandra Huţu şi Marius Budăi, subprefectul Paula Cojocariu-Berenţan, precum şi mai mulţi locuitori din comuna Vârfu Câmpului.

Mihai Chiruţă este de 22 de ori campion naţional, de 14 ori vicecampion şi de şapte ori a fost medaliat cu bronz. A devenit dublu campion balcanic în 2014, iar în anul 2015 a fost vicecampion balcanic şi medaliat cu bronz. În anul 2024 a participat în premieră la Jocurile Olimpice.