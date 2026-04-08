Operațiunea „Cozonacul”, în plină derulare

* cu doar câteva zile înainte de Paști, cuptoarele merg deja la foc continuu, comenzile curg, iar cozonacul și pasca au devenit încă o probă de buget pentru familiile din Iași * diferența dintre produsul cumpărat și cel făcut în casă nu mai este doar de gust, ci și de bani * de la variante ieftine, luate din comerț, până la produse artizanale sau premium, prețurile urcă abrupt * mulți ieșeni nu se mai întreabă ce pun pe masă, ci cât își permit să plătească pentru tradiție

În aprilie 2026, „operațiunea cozonacul și pasca” se vede limpede și la Iași. Piața s-a așezat pe trei trepte: comerțul mare, unde prețul rămâne principalul argument, zona de brutărie și patiserie, unde se plătește prospețimea și produsul făcut la comandă, și segmentul premium, unde tradiția este tot mai des vândută ca desert de sărbătoare, cu rețete mai bogate și preț pe măsură. Pe fundal, scumpirea generală a alimentelor din 2026 apasă peste toate aceste alegeri. Patronatele din industria alimentară vorbesc deja despre o creștere de aproximativ 10% față de anul trecut, iar asta se vede și în vitrinele de Paște.

La capătul cel mai accesibil al pieței rămâne comerțul mare. Aici, o pască ambalată de 500 de grame poate coborî spre 15,99 lei, iar una de 650 de grame este listată la 26,99 lei. Tot în această zonă, cozonacul industrial rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri care, la nivel de piață, pot porni de la 15-20 de lei bucata. Pentru familiile care urmăresc strict costul final, acesta este segmentul unde tradiția încă poate fi cumpărată fără o gaură serioasă în buget.

Mai sus se află zona produselor artizanale, unde cozonacul și pasca ies deja din logica simplă a cumpărăturii de raft. În ofertele monitorizate în această perioadă, cozonacul tradițional urcă frecvent spre 70-110 lei kilogramul, iar pasca ajunge în jurul a 80-120 lei, în funcție de gramaj, umplutură și tipul rețetei. Aici, clientul plătește în plus aluatul mai bogat, ingredientele mai bune, coacerea la comandă și, mai ales, imaginea produsului „ca acasă”, chiar dacă prețul nu mai are nimic domestic.

Segmentul de sus al pieței merge și mai departe. Aici, cozonacul nu mai este doar cozonac, iar pasca nu mai este doar desertul de pe masa de Paște. Sunt produse festive, uneori de cadou, cu rețete mai elaborate și prețuri care urcă rapid. În piața locală, un cozonac mai sofisticat ajunge spre 100 de lei bucata, iar pasca se apropie de 90 de lei. La nivel național, versiunile speciale, cu ingrediente premium, pot trece chiar de 200 de lei. Cu alte cuvinte, aceeași tradiție ajunge să fie vândută în registre complet diferite: de la produs popular la mic lux de sezon.

Pentru mulți ieșeni, comparația reală nu mai este însă între două vitrine, ci între a cumpăra și a face acasă. Iar aici socoteala începe să doară mai puțin. Un kilogram de făină costă în jur de 3,35 lei, zahărul este în jur de 4,24 lei kilogramul, laptele poate coborî spre 7,99 lei litrul, untul de 200-250 de grame se găsește între 6,69 și 9,99 lei, ouăle standard se învârt în jurul a 0,65 lei bucata, brânza proaspătă de vaci ajunge la aproape 28 de lei kilogramul, iar miezul de nucă trece de 45 de lei kilogramul în ofertă promoțională. Din aceste prețuri, un cozonac făcut în casă iese, în medie, la aproximativ 30-40 de lei, iar o pască simplă, cu brânză dulce, la 20-30 de lei, fără să pui la socoteală gazul, curentul și timpul petrecut în bucătărie.

Tradiția rămâne, dar costă. Cine caută prețul cel mai mic merge spre produsele ambalate din comerț, cine vrea produs artizanal plătește mult mai mult, iar cine mai are răbdare să frământe acasă poate ieși, încă, mai ieftin. Într-o primăvară în care aproape toate s-au scumpit, cozonacul și pasca au rămas simboluri ale Paștelui, dar și un indicator exact al puterii de cumpărare din 2026.

Maura ANGHEL