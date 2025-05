Pacienții cu alergii au umplut Unitatea de Primire Urgențe

Chiar dacă sezonul cald abia a început, tot mai mulți ieșeni ajung la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din cauza alergiilor. Conform cadrelor medicale, foarte mulți pacienți se confruntă cu probleme din cauza medicamentelor pe care le ingerează.

EÎn UPU ajung și multe persoane care prezintă alergii specifice anotimpului de primăvară, care apar din cauza polenului de flori. „Sunt zile în care apar multe cazuri, marea majoritate legate de medicamente. Vorbim despre diverse antiinflamatorii pe care pacienții le ingerează. Nu știm dacă acestea sunt în termen sau nu, asta nu ne spun, sau alte medicamente de durere. Ajung și pacienți care prezintă alergii la mâncare, mai puțin aș putea spune la alergenii din mediul înconjurător. Primăvara sunt mai multe cazuri de alergii, asta e clar, din cauza polenului de flori, dar sunt alergii și la praf, și la alți alergeni din mediul extern”, a precizat prof. dr. Diana Compoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Conform celor relatate de cadrele medicale, se pare că la Unitatea de Primire Urgențe ajung și foarte multe persoane care prezintă alergii din cauza produselor cosmetice pe care le folosesc. „Avem și multe cazuri de alergii la produsele cosmetice. Se prezintă doamne, mai ales, care au alergii la cosmetice sau detergenți. Cele mai frecvente sunt alergiile la medicamente și mâncare. În ultimul timp, nu am avut cazuri foarte grave din punct de vedere al hemodinamicii. În acest an am avut un singur pacient cu șoc anafilactic, dar am avut câteva cazuri foarte neplăcute din perspectiva pruritului, a disconfortului și a imaginii pe care o generează alergia. Erau persoane cu un fel de alergie cronică, nu erau la primul episod de alergie, dar când au ajuns în UPU erau mai supărați, fiindcă mâncărimea nu li se oprea în niciun fel. Erau rău din punct de vedere emoțional. Nu era ceva care să le pună viața în pericol, dar le crea un puternic disconfort”, a adăugat prof. dr. Diana Cimpoeșu.

Aceasta susține că femeile sunt mai afectate de alergii decât bărbații.

„Cu alergii se prezintă mai mult femei decât bărbați. În general, vorbim despre persoane de vârstă tânără. Îi tratăm pe toți, iar pe unii îi trimitem noi la alergologie, iar celor care nu sunt gravi le dăm tratament pe care să-l urmeze acasă și bilet de trimitere, pentru a-și face testările la alergologie”, a încheiat medicul ieșean. Cristian ANDREI