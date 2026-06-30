Panică la Spitalulul Județean din Bacău! Peste 140 de persoane evacuate de urgență

Momente tensionate, marți dimineață, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde o amplă intervenție a pompierilor a fost declanșată după ce un fum dens a început să iasă printr-o gură de aerisire din zona Unității de Primiri Urgențe (UPU).

Suspiciunea unui incendiu a pus imediat în alertă autoritățile, iar spitalul a fost scena unei mobilizări impresionante.

În doar câteva minute, mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au ajuns la fața locului, fiind activată inclusiv grupa operativă de nivel 1, procedură aplicată în cazul intervențiilor cu un grad ridicat de complexitate.

Evacuarea imediată a pacienților și a personalului medical

Pentru a elimina orice risc pentru pacienți și personalul medical, pompierii au dispus evacuarea imediată a persoanelor aflate în zona afectată. 40 de persoane au fost evacuate de echipele de intervenție, iar alte aproximativ 100 s-au autoevacuat, astfel că peste 140 de oameni au părăsit clădirea în condiții de siguranță.

În timp ce operațiunea de evacuare era în desfășurare, pompierii au efectuat recunoașteri în întreaga clădire pentru a identifica sursa fumului. După verificări, aceștia au descoperit că focarul se afla într-un grup sanitar situat la etajul 1, unde au ars deșeuri menajere, producând o degajare importantă de fum care s-a propagat prin sistemul de ventilație.

Din fericire, intervenția rapidă a împiedicat extinderea incendiului, iar autoritățile au confirmat că nu au existat victime, nici în rândul pacienților, nici al personalului medical.

Primele verificări indică însă o cauză alarmantă

Există indicii că un pacient ar fi încălcat interdicția de a fuma în incinta spitalului și ar fi aruncat o țigară nestinsă într-o zonă tehnică din grupul sanitar, gest care ar fi declanșat incendiul. Cauza exactă urmează să fie stabilită de autoritățile competente.

Conducerea spitalului condamnă ferm un astfel de comportament și subliniază că nerespectarea regulilor privind fumatul într-o unitate sanitară reprezintă nu doar o încălcare a legii, ci și un risc major pentru viața pacienților și a personalului medical. „Un asemenea gest reprezintă o gravă lipsă de responsabilitate și poate pune în pericol viața pacienților, a aparținătorilor și a personalului medical, precum și funcționarea unei infrastructuri medicale esențiale”, transmit reprezentanții unității medicale.

Mihai VANCEA