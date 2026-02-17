Părintele Calistrat de la Vlădiceni, amendat cu 5000 de lei pentru discriminare

* Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat cu 5.000 de lei pe preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „părintele Calistrat” * oficialii au decis că declarațiile sale publice au avut caracter discriminatoriu și au afectat demnitatea a două femei

Preotul Constantin Chifan, cunoscut drept părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, a fost amendat contravențional cu 5.000 de lei, după ce CNCD a analizat un set de afirmații și intervenții publice în care două femei au susținut că au fost insultate și stigmatizate prin formule precum „isterice nemăritate” și alte etichetări jignitoare.

Plângerea a fost depusă la CNCD în februarie 2023. Cele două femei au reclamat că, după conflictul de la mănăstire, au fost vizate de declarații repetate în spațiul public, care le-ar fi afectat reputația și ar fi dus la valuri de hărțuire și amenințări.

În fața CNCD, preotul a susținut că expresiile folosite au avut caracter de „dojană duhovnicească”, apărând că intervenția sa ar fi fost determinată de comportamentul femeilor și de nevoia de a face liniște în incinta lăcașului de cult. De asemenea, a afirmat că nu a urmărit să discrimineze și că afirmațiile sale ar fi vizat comportamentul, nu sexul ori statutul personal al petentelor.

CNCD a reținut că limbajul folosit a avut efectul de a atinge demnitatea persoanelor vizate și a încadrat faptele ca discriminare pe criterii precum sexul, starea civilă și vârsta, dispunând amenda de 5.000 lei și publicarea hotărârii în mass-media. Decizia poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la comunicare.

Cazul analizat de CNCD vine pe fondul incidentului din 2022, când două femei au acuzat că au fost agresate în curtea mănăstirii; preotul a respins acuzațiile de agresiune fizică. Hotărârea CNCD se referă la discurs și la atingerea demnității în spațiul public, nu stabilește vinovății penale; însă pune o ștampilă oficială pe ideea că anumite etichetări publice, chiar invocate ca „mustrare”, pot fi sancționate atunci când produc stigmatizare și tratament discriminatoriu.

Dan DIMA