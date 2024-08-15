Părinții pun bani deoparte pentru începutul anului școlar

Începerea noului an școlar se apropie cu pași repezi, iar fiecare zi care trece reprezintă o presiune în plus pentru părinții care trebuie să îi echipeze pe elevi pentru acest moment important. Făcând o scurtă incursiune în librăriile și supermarketurile din Iași, putem observa că prețurile rechizitelor variază foarte mult, în funcție de anumite criterii.

Calitatea și complexitatea produselor reprezintă factori care influențează foarte mult tarifele pe care le regăsim pe rafturile din magazine. Astfel, indiferent de produsele pe care le aleg, părinții vor fi nevoți să achite o sumă importantă de bani pentru a-i echipa pe cei mici pentru un nou an școlar.

Cât costă un ghiozdan în librăriile și supermarketurile din Iași?

Primul lucru la care părinții se gândesc atunci când începe un nou an școlar este, fără îndoială, ghiozdanul. Când vorbim despre acest produs, există prețuri pentru toate buzunarele, iar acestea diferă în funcție de calitate dar și de modelul ghiozdanului. Un ghiozdan simplu, fără prea multe compartimente, care asigură strictul necesar, poate fi achiziționat cu sume cuprinse între 50 și 100 de lei.

Lucrurile se schimbă atunci când vorbim despre ghiozdane pe care sunt inscripționate anumite branduri cunoscute sau personaje celebre din filme pentru copii și adolescenți sau desene animate. Astfel, un ghiozdan cu mai multe compartimente, frumos colorat, din materiale mai calitative, poate fi achiziționat contra unor sume cuprinse între 180 și chiar 600 de lei.

De menționat este că ghiozdanele mai scumpe, precum cele care se vând cu sume de aproximativ 600 de lei, vin echipate și cu alte materiale necesare unui elev, precum penar, creioane colorate, stilou sau trusă de geometrie.

Ce prețuri au rechizitele în librăriile din capitala Moldovei?

Și în cazul caietelor, atât de necesare pentru toți elevii, prețurile variază destul de mult. Astfel, cele mici, format A5, care sunt utilizate mai ales de elevii din clasele primare, au prețuri între 3 și 9 lei, în funcție de calitatea hârtiei și de numărul de pagini. Totodată, coperta caietului, care poate fi frumos colorată sau cu imaginea unor personaje celebre, poate influența destul de mult prețul final al produsului.

Caietele mari, în format A4, care sunt folosite mai ales de elevii de gimnaziu și de cei de la liceu, au prețuri cuprinse între 9 și 17 lei. Și aici sunt luate în calcul criteriile mai sus menționate, din cauza cărora prețurile pot varia destul de mult.

Cât costă un stilou în 2024? Și la acest capitol, putem găsi prețuri pentru toate buzunarele. Astfel, un stilou bun costă aproximativ 50 de lei, dar pot fi găsite și instrumente de scris mai ieftine, cu prețuri cuprinse între 15 și 30 de lei. Materialele folosite, designul sau calitatea peniței reprezintă criterii care fac ca prețul să varieze destul de mult de la un produs la altul. Pixurile, care de multe ori înlocuiesc clasicele stilouri, au prețuri mai accesibile, cuprinse între 2 și 10 lei.

Pentru elevi, anul școlar 2024-2025 începe pe data de 9 septembrie. Cristian ANDREI