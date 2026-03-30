Paul Gorban își lansează la Iași două volume noi, la Palatul Braunstein

Universitarul, scriitorul și jurnalistul ieșean Paul Gorban își lansează marți, 31 martie, la Palatul Braunstein, două cărți noi apărute la Editura Eikon din București. Evenimentul va avea loc în sala „Cupola”, iar despre cele două volume vor vorbi mai mulți invitați din lumea literară ieșeană.

Paul Gorban va prezenta publicului volumul de poezii „Ochi de lebădă neagră”, apărut în acest an, și volumul de dialoguri „Confesiuni pe pânza de păianjen – interviuri și anchete literare”, publicat la finalul anului trecut. Lansarea este programată marți, 31 martie, la Palatul Braunstein din Iași, pe strada Cuza Vodă nr. 2, în sala „Cupola”.

Despre cele două apariții editoriale vor vorbi scriitorii Liviu Apetroaie, Daniel Corbu, Emanuela Ilie și poetul și regizorul Ovidiu Lazăr. Evenimentul va fi moderat de jurnalistul Vasile Arhire, iar amfitrion va fi Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Potrivit prezentării transmise înaintea lansării, noul volum de poezie semnat de Paul Gorban este deja în atenția criticii literare. Criticul Ioan Holban observă în textele autorului o simbolistică bogată, construită în jurul unor imagini precum rubinul și smaraldul, în timp ce Al. Cistelecan remarcă tensiunea dintre delicatețe și neliniște, dintre fragilitate și amenințare, prezentă în universul poetic al scriitorului.

Născut la 7 martie 1982, Paul Gorban este conferențiar la Universitatea „Apollonia” din Iași, la Facultatea de Științe ale Comunicării. Din 2011 este fondator și redactor-șef al revistei Zon@ Literară, iar din 2022 ocupă funcția de secretar literar al Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași. De-a lungul timpului a publicat volume de poezie, studii și lucrări de critică, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, din 2014.