Pensionarii, nemulțumiți de noile carduri CTP

De la începutul acestei săptămâni, la Iași a început distribuirea cardurilor electronice pentru transport public, în rândul pensionarilor. Astfel, încă de luni dimineață bătrânii s-au așezat la cozi, la punctele unde a început eliberarea lor. Însă, nu toți vârstnicii sunt încântați de noile carduri. Motivul? Dacă înainte doar se așezau pe scaune și scoteau cardul la verificat când venea un controlor, acum sunt nevoiți să le valideze întâi la aparate.

La tonetele care eliberează noile carduri bătrânii găsesc și instrucțiuni. „Trebuie să le citim ca să ne dăm seama, dar în autobuz am văzut ca se validează noul card, am întrebat persoanele respective și m-am dat jos să vin să îl iau să nu am probleme. Înainte doar intram, mă așezam pe scaun și acum trebuie să muncim pentru asta. E bine, mergem înainte, trebuia să fim cu mintea limpede și la vârsta noastră. Am stat la rând cam jumătate de oră”, explică o ieșeancă.

Vestea noilor modificări și a digitalizării transportului în comun nu a fost bine primită de unii pensionari. „De ce aș fi mulțumit? Omul niciodată nu e mulțumit. Nu va fi mai greu, oricum te urci și trebuie să validezi, dar omul e nemulțumit. Înainte era mai comod. Acum ne-au dat de lucru. Cu validarea mă descurc, o să mă duc butonez acolo și asta e. Asta e tot. Într-un fel e o idee bună, să țină și ei o evidență”, spune un vârstnic.

„E cam incomod că trebuie să îl tot scoatem din portofel, înainte îl scoteam doar dacă ne venea controlul. Acum avem o grijă în plus, pe lângă sacoșele din mâini, mai avem și cardul, până o să ne obișnuim mai durează”, mai spune un pensioner.

Conducerea Companiei de Transportul public din Iași spune că noile carduri au tocmai scopul de a ajuta la reglarea parcului auto în funcție de încărcarea din autobuze și tramvaie la anumite ore. „Aceste carduri reprezintă o facilitate a noului sistem de e-ticketing, în sensul că, atunci când vrei sa modifici accesul unor persoane pe diferite zone nu mai trebuie ca ele să se prezinte undeva, pot trimite totul electronic pentru a modifica zona de acces. În același timp, dacă le validează, ne pot oferi o imagine a numărului de călătorii pe care le fac și gradul de încărcare la anumite ore, astfel încât să putem dimensiona parcul mijloacelor de transport în funcție de numărul pasagerilor. Eliberăm de muncă angajații și salvăm timp care se pierdea cu eliberarea abonamentului, a scrierii lui și nici pensionarii nu mai pierd timp cu asta”, spune Cristian Stoica, director CTP Iași.

În total 41.000 de carduri vor ajunge în următoarele săptămâni la pensionarii din Iași. Maria STANCU