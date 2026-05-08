Peste 1.000 de ieșeni sună zilnic la urgențe!

Un adevărat fenomen alarmant pare să fi scăpat de sub control în Iași, unde telefoanele către serviciul unic de urgență 112 sună într-un ritm amețitor, zi și noapte! Statisticile oficiale arată o realitate care îi îngrijorează pe specialiști și pune o presiune uriașă pe întreg sistemul de intervenție: peste 1.000 de apeluri sunt recepționate zilnic în județul Iași!

Mai exact, media zilnică a ajuns la incredibila cifră de 1.093 de apeluri pe zi, un nivel care plasează județul printre cele mai aglomerate zone din țară din punctul de vedere al solicitărilor de urgență. Singura regiune care depășește clar Iașul este zona București-Ilfov, unde numărul apelurilor este de aproape patru ori mai mare. În rest, însă, Iașul pare să fi devenit epicentrul apelurilor disperate către serviciile de urgență.

588 de apeluri zilnice la Ambulanță!

Ambulanța este cea mai solicitată instituție, cu o medie șocantă de 588 de apeluri zilnice, ceea ce înseamnă că echipajele medicale sunt chemate practic fără întrerupere. Pe locurile următoare se află Poliția, cu 226 de apeluri pe zi, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care primește aproximativ 176 de solicitări zilnic.

Comparativ cu alte județe mari din țară, diferențele sunt uriașe. În Cluj, unul dintre cele mai dezvoltate județe ale țării, media zilnică este de aproximativ 810 apeluri, iar în Mureș de aproximativ 710 apeluri. Cu alte cuvinte, Iașul a depășit clar multe centre urbane importante și pare prins într-o spirală a urgențelor permanente.

O treime dintre apeluri sunt false sau inutile!

Însă partea cea mai gravă vine abia acum: o treime dintre apelurile efectuate la 112 în județul Iași NU reprezintă urgențe reale! În doar primele trei luni ale anului, peste 33.000 de apeluri au fost încadrate drept non-urgențe — situații care nu necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate.

Această avalanșă de apeluri inutile produce efecte dramatice în sistem. Operatorii sunt suprasolicitați, liniile se blochează, iar echipajele riscă să ajungă cu întârziere exact acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. În timp ce unii sună pentru probleme minore, glume sau conflicte fără caracter urgent, persoane aflate în situații critice pot aștepta prețioase minute pentru preluarea apelului.

Fenomenul ridică semne de întrebare serioase despre starea socială și psihologică a comunității, despre nivelul de educație privind utilizarea serviciilor de urgență și despre presiunea uriașă care apasă asupra instituțiilor de intervenție. Specialiștii avertizează că folosirea abuzivă a numărului 112 nu este doar o problemă administrativă, ci poate deveni un pericol real pentru siguranța publică.

Sistemul, la limita rezistenței

În spatele cifrelor se ascunde imaginea unui județ tensionat, în care oamenii apelează tot mai des la serviciile de urgență pentru probleme medicale, conflicte, accidente, incendii sau situații limită. Fiecare apel înseamnă mobilizare, resurse, timp și personal, iar sistemul pare să funcționeze la limita rezistenței.

Într-un oraș universitar uriaș, cu trafic sufocant, spitale aglomerate și o populație aflată într-o continuă creștere, serviciile de urgență din Iași duc zilnic o luptă contracronometru. Iar cifrele care ies acum la iveală arată clar că presiunea asupra sistemului 112 a ajuns la cote explozive. Daniel BACIU