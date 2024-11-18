Peste 1.000 de persoane pregătite să-i scoată pe ieșeni din nămeți

* „Dacă ne vom confrunta cu zăpadă abundentă, viscol, frig extrem, vom lua măsuri ferme, de la închiderea unor străzi principale pentru circulația auto, cu excepția mijloacelor de transport public și a mașinilor de intervenție, inclusiv interzicerea accesului în localitate și închiderea școlilor”, a transmis primarul Iașului

Întrucât temperaturile sunt în scădere, primarul Mihai Chirica a dispus organizarea și activarea Comandamentului de Iarnă al Municipiului Iaşi, respectiv asigurarea utilajelor, personalului și stocurilor necesare acțiunilor de deszăpezire din sezonul rece 2024 - 2025.

Ca în fiecare an, Comandamentul de iarnă va fi coordonat de Citadin SA. De altfel, la baza Citadin SA din strada Sf. Ioan va funcţiona şi Dispeceratul care va asigura permanenţa în cadrul Comandamentului de Iarnă.

Nu mai puțin de 154 de utilaje de diferite categorii sunt pregătite pentru eventualele intervenții din această iarnă, iar circa 1.000 de persoane sunt instruite și pregătite pentru a interveni în teren!

Prezentarea utilajelor pregătite pentru intervențiile de deszăpezire a avut loc vineri, 15 noiembrie 2024, la baza Citadin SA din strada Sf. Ioan. „Am dispus companiilor și direcțiilor municipale implicate în Comandamentul de Iarnă să mobilizeze toate echipele și utilajele pentru deszăpezirea orașului, să fie pregătite să intervină cu rapiditate și să acționeze continuu! Avem sute de oameni pregătiți, avem utilaje și stocuri de materiale suficiente, avem voința, dar și experiența necesară pentru a asigura funcționarea orașului nostru. Ne-am învățat lecțiile și ne vom strădui să nu mai facem unele greșeli pe care, poate, le-am făcut în trecut. La începutul acestui an, combinația de ninsoare abundentă, cu peste 40 de centimetri de zăpadă așternută în 24 de ore, viscol puternic și trafic aglomerat odată cu redeschiderea școlilor aproape că a blocat orașul. De aceea, dacă ne vom confrunta cu același cumul de factori - zăpadă abundentă, viscol, frig extrem -, vom lua măsuri ferme, de la închiderea unor străzi principale pentru circulația auto, cu excepția mijloacelor de transport public și a mașinilor de intervenție, inclusiv interzicerea accesului în localitate și închiderea școlilor, urmând ca transportul să fie asigurat de autobuze și tramvaie, însoțite de mijloace de deszăpezire, până când vor putea fi asigurate condiții normale”, a declarat primarul Mihai Chirica. Daniel BACIU