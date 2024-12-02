Peste 20.000 de tone de deșeuri selective colectate în Iași în 2024



În perioada ianuarie – octombrie 2024, Iașiul a colectat peste 20.000 de tone de deșeuri selective. Aceasta reprezintă un pas semnificativ în eforturile orașului de a promova reciclarea și protecția mediului.



Reciclarea este un gest mic, dar are un impact mare asupra viitorului nostru. Este esențial să conștientizăm importanța acestui proces și să înțelegem de ce trebuie să reciclăm. În primul rând, reciclarea protejează natura și reduce poluarea apei, aerului și solului. Prin colectarea selectivă, salvăm resurse prețioase, cum ar fi lemnul și apa. De asemenea, reciclarea economisește energie, deoarece procesul de reciclare consumă mult mai puțină energie decât producerea materialelor de la zero.



Un alt beneficiu important al reciclării este crearea unui mediu mai curat, care va fi mai sănătos pentru noi și pentru generațiile viitoare. Implicarea fiecărei persoane contează în lupta pentru un mediu mai curat. Prin gesturi mici și responsabile, putem face o mare diferență.

Colectarea selectivă contribuie la un Iași mai verde, iar fiecare acțiune ajută la reducerea cantității de deșeuri și la protejarea planetei. Este momentul să fim responsabili și să ne implicăm activ. Fiecare gest contează!



În acest context, autoritățile locale din Iași încurajează cetățenii să continue să recicleze și să aplice principiile colectării selective. Prin acest demers, orașul se aliniază la standardele europene și își propune un viitor mai curat și mai sustenabil.

