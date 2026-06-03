Peste 211.000 de ieșeni au bani strânși în Pilonul II de pensii, sistemul în care intră lunar o parte din contribuția de asigurări sociale. Potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, județul Iași figura cu 211.034 de participanți în raportările statistice ale Pilonului II.

La nivel național, în fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte din contribuția de asigurări sociale CAS de 25%.

Contribuția de 4,75% nu este o plată în plus față de taxele salariale. CNPP precizează că această cotă este inclusă în contribuția de asigurări sociale datorată de angajați, iar cota contribuției aferente fondurilor de pensii administrate privat este de 4,75%.

Cu alte cuvinte, o parte din CAS nu merge către sistemul public de pensii, ci în contul individual al angajatului, administrat de un fond privat. Banii rămân ai participantului și pot fi încasați la pensionare, în caz de invaliditate sau de către moștenitori, în cazul decesului.

Câți bani are în cont un român care a contribuit constant

Pentru un român care a câștigat salariul mediu și a contribuit lunar la Pilonul II de la începutul sistemului până acum, suma din contul personal a depășit 60.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro, potrivit estimărilor APAPR citate de presa economică. Această sumă s-a dublat în ultimii trei ani.

Mai mult de un milion de români au în conturile personale de Pilon II sume mai mari de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 de persoane au trecut de pragul de 100.000 de lei. Pentru mulți angajați, sunt bani care nu se văd în viața de zi cu zi, dar care se acumulează în fundal, lună după lună.

Aceasta este partea care schimbă percepția asupra Pilonului II. Nu mai vorbim doar despre o contribuție reținută automat din salariu, ci despre conturi personale în care s-au adunat, în aproape două decenii, zeci de mii de lei.

Suma din cont s-a dublat în ultimii trei ani

Creșterea puternică a soldurilor din Pilonul II vine din două direcții: contribuțiile lunare și randamentele obținute de fonduri. APAPR a arătat, la începutul anului, că un român cu salariul mediu avea la finalul lui 2025 aproximativ 55.662 de lei în Pilonul II, sumă dublă față de nivelul de acum trei ani.

Între timp, potrivit estimărilor actualizate, pragul de 60.000 de lei a fost depășit pentru un participant care a contribuit constant. Pentru angajații din Iași care au avut contribuții lunare fără întreruperi mari, Pilonul II poate însemna deja o acumulare importantă, chiar dacă suma exactă diferă în funcție de salariu, vechime și perioadele lucrate.

Diferența dintre cei care contribuie constant și cei care apar doar ca participanți este esențială. Un salariat cu venit stabil adună lunar bani în cont. O persoană care are perioade lungi fără contribuții salariale rămâne în sistem, dar soldul crește mult mai lent.

Unde sunt investiți banii din Pilonul II

Banii din Pilonul II nu stau blocați într-un cont curent, ci sunt investiți. Potrivit datelor prezentate de APAPR, aproximativ 95% din banii din Pilonul II sunt investiți în România. Aproximativ două treimi sunt plasate în titluri de stat, iar mai mult de un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București.

Pe parcursul celor 18 ani de funcționare, fondurile de pensii au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de aproximativ 7,2 miliarde de lei către 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori. Câștigul net obținut pentru participanți este estimat la 93,4 miliarde de lei, adică 17,8 miliarde de euro.

Randamentul mediu al fondurilor de Pilon II în cei 18 ani a fost de 8,6% pe an, peste inflația medie de aproximativ 4,8% pe an din aceeași perioadă.

Dan DIMA