Peste 800 de ucraineni s-au înregistrat la AJOFM Iași!

Piața muncii din România continuă să absoarbă refugiați din Ucraina, iar județul Iași rămâne unul dintre principalele puncte de sprijin pentru persoanele care au fugit din calea războiului. Cele mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că 803 cetățeni ucraineni s-au înregistrat la AJOFM Iași pentru a beneficia de servicii gratuite de consiliere și mediere în vederea angajării.

La nivel național, în perioada 24 februarie 2022 – 30 iunie 2026, nu mai puțin de 25.247 de cetățeni ucraineni au apelat la serviciile ANOFM pentru integrarea pe piața muncii. Dintre aceștia, 3.440 au reușit deja să se angajeze, cu sprijinul agențiilor teritoriale.

Iașul ocupă locul opt la nivel național în ceea ce privește numărul refugiaților ucraineni înregistrați în evidențele agențiilor de ocupare, fiind depășit de județe precum Constanța (6.234 persoane), București (5.555), Ilfov (2.043), Brașov (1.694), Maramureș (1.655), Galați (1.101) și Suceava (966).

775 de angajatori din România și-au exprimat disponibilitatea de a angaja cetățeni ucraineni

Refugiații ucraineni angajați în România lucrează într-o gamă extrem de variată de domenii, de la industria auto și construcții până la HoReCa, IT, educație și servicii. Printre profesiile ocupate se regăsesc confecționeri, șoferi, bucătari, ospătari, mecanici auto, ingineri, arhitecți, tehnicieni dentari, translatori, lucrători comerciali, fotografi, controlori de calitate sau specialiști în industria aeronautică.

În paralel, 775 de angajatori din România și-au exprimat disponibilitatea de a angaja cetățeni ucraineni, punând la dispoziție 6.427 de locuri de muncă.

Cele mai multe posturi sunt în industria prelucrătoare, construcții, hoteluri și restaurante, producția de componente auto, industria textilă, construcția de nave, fabricarea mobilei și industria alimentară. Printre cele mai căutate meserii se numără muncitorii necalificați, ambalatorii, ajutorii de bucătar, lucrătorii comerciali, sudorii, cameristele, cusătorii și manipulanții de marfă.

ANOFM reamintește că refugiații ucraineni beneficiază gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, mediere pentru ocuparea unui loc de muncă, cursuri de formare profesională și asistență prin rețeaua europeană EURES, pentru integrarea pe piața muncii din România sau din alte state membre ale Uniunii Europene.

La mai bine de patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, datele arată că integrarea profesională a refugiaților continuă, iar România rămâne una dintre principalele destinații din regiune pentru cei care încearcă să își reconstruiască viața și cariera. Daniel BACIU