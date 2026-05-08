Emoții uriașe, nopți nedormite, meditații pe bandă rulantă și o concurență care explodează! Mâine dimineață, Iașul devine scena uneia dintre cele mai dure competiții școlare din România: admiterea în clasa a V-a la cele mai prestigioase colegii ale orașului.

Peste o mie de elevi de clasa a IV-a se vor lupta pentru un loc în băncile liceelor considerate adevărate „fabrici de olimpici” și viitoare rampe de lansare spre marile universități ale lumii.

La doar 10-11 ani, copiii intră într-o cursă infernală pentru performanță, într-un sistem care transformă examenul de clasa a V-a într-un adevărat test de rezistență pentru întreaga familie. Părinți stresați, profesori mobilizați, elevi care rezolvă probleme și teste până târziu în noapte – acesta este tabloul unei competiții care, de la an la an, devine tot mai feroce.

560 de copii s-au înscris pentru doar 84 de locuri, la „Alecsandri”!

Marele „câmp de luptă” este, fără îndoială, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, unde concurența a atins cote explozive! Nu mai puțin de 560 de copii s-au înscris pentru doar 84 de locuri! Asta înseamnă aproape șapte candidați pe un singur loc – o adevărată nebunie educațională! Pentru sute de elevi, visul de a deveni „alecsandrist” se va sfârși după numai câteva ore de examen.

Nici la celelalte colegii situația nu este mai relaxată. La Colegiul Național „Costache Negruzzi”, unul dintre cele mai vechi și respectate licee din țară, 355 de elevi se bat pentru 130 de locuri. La Colegiul Național Iași, 140 de locuri sunt puse la dispoziție în cinci clase, iar presiunea este uriașă.

În același timp, Colegiul Național „Mihai Eminescu” atrage sute de familii care visează la un parcurs educațional de elită. Aici, însă, apare și o situație specială: dintre cei 237 de elevi înscriși, doar 150 intră efectiv în competiția pentru cele 35 de locuri disponibile, deoarece elevii care au învățat deja în ciclul primar la această instituție au fost admiși automat, la cererea părinților. Oferta colegiului include clase intensive de germană, franceză și engleză – un adevărat magnet pentru părinții care visează la un viitor internațional pentru copiii lor.

Examen-maraton

Mâine, de la ora 9:00, începe examenul-maraton. Elevii vor avea câte 60 de minute pentru fiecare probă – matematică și limba română – discipline care pot decide destinul școlar al copiilor încă din primii ani de gimnaziu. Pentru mulți dintre ei, este primul contact real cu presiunea unui examen competitiv.

În spatele cifrelor spectaculoase se ascunde însă o realitate tot mai apăsătoare: goana după performanță începe din ce în ce mai devreme. Copii de 10 ani ajung să trăiască stresul unor examene comparabile cu adevărate concursuri naționale, iar părinții investesc masiv în pregătire, meditații și cursuri suplimentare.

Vin zile pentru examene și în alte colegii și licee de top din Iași, pe 23 și 24 mai: „Racoviță”, „Moisil”, „Cantemir”, „Miron Costin”, „Vasile Lupu”, dar și în Pașcani, Hârlău sau Târgu Frumos. Practic, întreg județul intră într-o lună a competiției școlare totale.

Pentru unii copii, rezultatele vor însemna începutul unui drum spre excelență. Pentru alții, va fi prima mare dezamăgire școlară. Cert este că Iașul confirmă încă o dată statutul de capitală a educației dure, unde lupta pentru performanță începe tot mai devreme și devine tot mai nemiloasă.

Carmen DEACONU