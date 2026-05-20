Piața de cocaină din Iași, alimentată dintr-o vulcanizare

* Cinci persoane, cu vârste între 38 și 50 de ani, sunt acuzate că ar fi alimentat piața de cocaină din municipiul Iași, într-un circuit constant de procurare și vânzare, desfășurat în perioada august 2025 – mai 2026. Cocaina, drog de mare risc, ar fi fost comercializată cu sume de aproximativ 500 de lei gramul, uneori ajungând până la 1.000 de lei în funcție de tranzacție, într-o piață locală fragmentată, dar activă.

Într-un dosar instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, a ieșit la iveală o rețea de trafic de droguri de mare risc care, la prima vedere, pare desprinsă dintr-un scenariu urban banal, dar care ascunde o realitate mult mai dură și mai bine organizată decât lasă să se vadă decorul.

Potrivit anchetatorilor, una dintre persoanele implicate ar fi folosit ca punct de depozitare și vânzare chiar sediul unei vulcanizări pe care o administra, un spațiu aparent obișnuit, integrat în economia cotidiană a orașului, dar transformat în realitate într-un punct de distribuție ferit de suspiciuni. Dincolo de activitatea comercială legitimă, atelierul ar fi funcționat ca paravan pentru stocarea și livrarea drogurilor.

În perioada investigată, suspecții ar fi acționat atât individual, cât și în colaborare punctuală, pe linia aprovizionării și distribuirii către consumatori din Iași. Din datele strânse de anchetă reiese că rețeaua nu era una rigid ierarhizată, ci mai degrabă una fluidă, adaptată pieței, cu legături temporare între participanți și un flux constant de substanțe.

Momentul de escaladare al dosarului apare în mai 2026, când unul dintre suspecți ar fi vândut aproximativ 55 de grame de cocaină, iar ulterior, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit o cantitate semnificativă, de aproximativ un kilogram de cocaină, ascunsă într-un bidon de ulei. Descoperirea a fost completată de alte probe: peste 730 de grame de canabis, cântare de precizie, grindere și alte obiecte folosite pentru porționare și distribuție.

În total, au fost efectuate șapte percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate substanțele interzise și mijloacele de probă, iar cinci persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Iași. Ulterior, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul scoate în evidență un tipar tot mai des întâlnit în anchetele de criminalitate organizată: integrarea activităților ilegale în spații complet obișnuite ale economiei locale. Vulcanizarea, un loc asociat în mod normal cu activități mecanice de rutină, devine în acest context un element de camuflaj pentru o activitate infracțională care funcționa discret, dar constant, în interiorul orașului.