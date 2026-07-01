Piața imobiliară din Iași continuă să crească

* Cluj rămâne cel mai scump oraș din România, dar noile vedete sunt Târgu Mureș, Pitești și Craiova

Piața imobiliară din România intră într-o nouă etapă, în care diferențele dintre marile orașe devin tot mai evidente. Dacă Cluj-Napoca își păstrează statutul de cea mai scumpă piață rezidențială din țară, iar Bucureștiul rămâne lider la capitolul investiții și lichiditate, orașe precum Târgu Mureș, Pitești și Craiova înregistrează cele mai spectaculoase creșteri de prețuri. În acest context, Iașul își consolidează poziția printre cele mai importante piețe imobiliare din România, cu o evoluție constantă și un volum ridicat al ofertelor disponibile.

Concluziile apar în cea mai recentă analiză realizată de una dintre marile platforme imobiliare din țară, care compară prețurile apartamentelor, nivelul chiriilor, randamentele investiționale, lichiditatea și evoluția pieței din ultimii doi ani, din cele mai importante 15 piețe rezidențiale din țară.

Iașul rămâne una dintre cele mai solide piețe imobiliare din România

Potrivit raportului, piața rezidențială din Iași continuă să evolueze într-un ritm echilibrat, fără fluctuații spectaculoase, dar cu o creștere constantă a valorii proprietăților. Specialiștii arată că municipiul se numără printre orașele care și-au păstrat stabilitatea în ultimii doi ani, în condițiile în care alte centre regionale au cunoscut salturi accelerate.

Mai mult, Iașul ocupă un loc important și din perspectiva ofertei disponibile. Cu peste 4.000 de proprietăți aflate la vânzare, orașul se situează imediat după București și Cluj-Napoca și alături de Timișoara și Brașov în topul celor mai mari piețe rezidențiale din România.

Acest volum ridicat al ofertelor confirmă că Iașul rămâne una dintre cele mai lichide și dinamice piețe imobiliare din țară, beneficiind de o cerere susținută atât din partea cumpărătorilor care achiziționează locuințe pentru uz propriu, cât și din partea investitorilor.

Cluj rămâne campion la prețuri

Clasamentul național este condus în continuare de Cluj-Napoca, unde prețul mediu a ajuns la 3.048 euro/mp. Urmează Brașov, cu 2.186 euro/mp, Craiova, cu 2.041 euro/mp, Bucureștiul, cu 2.018 euro/mp, și Constanța, cu 1.936 euro/mp.

La polul opus se află Bacău, Arad și Ploiești, unde locuințele pot fi cumpărate cu mai puțin de 1.300 de euro pe metrul pătrat.

Analiza arată că prețurile ridicate nu înseamnă automat și cele mai profitabile investiții. Din perspectiva randamentului obținut din chirii, Bucureștiul ocupă primul loc, cu un randament anual estimat de 7,14%, urmat de Ploiești, Galați, Bacău și Constanța.

În schimb, Cluj-Napoca, deși este cea mai scumpă piață din România, oferă cel mai redus randament dintre orașele analizate, de numai 3,94%, semn că potențialul de creștere a prețurilor începe să se tempereze.

Noii campioni ai creșterilor sunt în provincie

Cea mai spectaculoasă evoluție din ultimii doi ani aparține municipiului Târgu Mureș, unde prețurile au crescut cu 32,4%. Pe următoarele poziții se află Pitești (31,6%), Arad (30,6%), Constanța (29,1%), Oradea și Craiova, fiecare cu o creștere de 26,4%.

Comparativ, Cluj-Napoca a avansat cu doar 15,2% în ultimii doi ani și cu numai 2,2% în ultimele 12 luni, ceea ce indică o încetinire vizibilă a ritmului de apreciere.

Specialiștii subliniază că România nu mai poate fi privită ca o singură piață imobiliară. Fiecare oraș are propriile caracteristici, influențate de dezvoltarea economică, demografie, investiții și raportul dintre cerere și ofertă.

Daniel BACIU