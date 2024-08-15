Piaţa muncii arată din ce în ce mai bine

* numărul posturilor disponibile a ajuns la 1.015 * construcţiile rămân principalul angajator * intelectualii nu prea se înghesuie la joburile oferite * paletă largă pentru necalificaţi: de la sortator de produse, la spărgător materiale de construcţii * la nivel continental, doar ceva noutăţi din Austria

Acum, la nivelul judeţului, sunt disponibile 1.015 locuri de muncă, o creştere minoră faţă de intervalul precedent (1.012). În linii mari, status quo (transporturi – 13, asigurări – 0, agricultură – 0) sau variaţii extrem de mici. Scăderi ale ofertei de lucru în comerţ (9/10), servicii, altele decât cele menţionate (347/348), sănătate (3/5) şi uşoare creşteri în HoReCa (32/31), confecţii (46/45) şi industrie (71/67).

Unul din cele 160 posturi ce presupun studii superioare s-a ocupat, mai rămân vacante celelalte. Se caută: arhitect, cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafic economist, expert achiziţii publice, geograf, inginer (CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticol, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, sisteme electroenergetice), manager de proiect, medic veterinar , peisagist, programator de sistem informatic, arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent financiar-contabil, referent resurse umane, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, specialist în recrutare, tehnician devizier şi tehnician normare producţie.

Pentru necalificaţi, cele mai multe oferte vin, ca de obicei, din construcţii. În acest domeniu e nevoie de „oameni buni la toate”, plus ceva lucrători la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii. În rest, cei fără şcoală suficientă se mai pot angaja ca agent de curăţenie în clădiri şi mijloace de transport, ajutor bucătar, ambalator manual, călcător de rufe, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător, lucrător salubrizare căi publice, lucrător bucătărie (spălător vase mari), manipulant mărfuri, săpător manual, sortator produse sau spălător vehicule. Sau zilier în agricultură.

Construcţiile îşi păstrează poziţia dominantă de pe piaţa muncii, aici e mare penurie de mână de lucru. Antreprenorii au libere posturi de montator profile aluminiu şi geam termopan, montator de structuri metalice, dulgher, electrician, faianţar, fierar-betonist, lăcătuş montator, maistru electrician, maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixuri asfaltice, maşinist utilaje, montator pereţi şi plafoane din gips-carton, sudor, zidar şi zugrav.

Austriecii oferă salarii foarte bune în metalurgie. 3.200 – 3.800 euro

În ce priveşte locurile de muncă disponibile pe platforma EURES, nici aici nu sunt diferenţe notabile faţă de săptămâna trecută, singurul aspect ce trebuie remarcat e oferta venită din Austria. Mai precis, în industria metalurgică, salariile bazându-se pe contractul colectiv de muncă, fiind între 3.200 şi 3.800 euro brut. Meseriile căutate: tehnician punere în funcţiune maşini cu comandă numerică, tehnician prelucrare şi asamblor. În total, cinci posturi.

Nicio mişcare în Norvegia (55), Irlanda (31), Belgia şi Letonia (30), Germania (10), Finlanda (8), Olanda (6). În Estonia, în afara mai vechiului necesar de cinci electricieni şi doi măcelari, a apărut o ofertă de angajare ca inginer şef în industria navală. Salariu, de la 3.000 euro în sus, funcţie de vechime şi abilităţi. Claudiu CONSTANTIN