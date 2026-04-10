Miracolul a ajuns la Iași. Lumina Sfântă a coborât din Ierusalim și a aprins speranța în inimile credincioșilor
La Palatul Culturii din Iași, Maria Tănase va fi evocată prin emoție și adevăr scenic
Prețul carburanților, astăzi, în bezinăriile din Iași
Șansă uriașă pentru ieșenii îngropați în datorii
Boala Parkinson - o criză de sănătate publică în plină expansiune
Daruri în Sâmbăta Mare pentru o familie cu șase copii din Erbiceni
1,5 milioane de ouă cu suspiciune de Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui. Alertă sanitară majoră înainte de Paște
Lumina Sfântă ajunge sâmbătă seară la Iași. Slujba de Înviere va fi oficiată în aer liber, la Catedrala Mitropolitană
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pisică rămasă blocată la 12 metri într-un brad, salvată de pompierii din Iași

Pompierii din Iași au intervenit vineri, 10 aprilie 2026, pentru salvarea unei pisici care rămăsese blocată la aproximativ 12 metri înălțime, într-un brad, fără posibilitatea de a coborî.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, apelul a fost făcut prin 112, iar solicitarea a ajuns în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași, după ce o persoană a cerut ajutor pentru recuperarea animalului.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de intervenție, iar salvatorii au reușit să coboare pisica folosind scara autoculisantă.

Intervenția s-a încheiat fără probleme, iar animalul a fost recuperat în stare bună și predat proprietarei. Reprezentanții ISU Iași au precizat că femeia, vizibil emoționată, le-a mulțumit pompierilor pentru promptitudine și implicare.

Deși astfel de intervenții sunt mai puțin obișnuite decât misiunile clasice de salvare, ele arată încă o dată că pompierii răspund nu doar în situații-limită pentru oameni, ci și atunci când viața unui animal depinde de rapiditatea și profesionalismul echipajelor.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri