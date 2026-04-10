Pisică rămasă blocată la 12 metri într-un brad, salvată de pompierii din Iași

Pompierii din Iași au intervenit vineri, 10 aprilie 2026, pentru salvarea unei pisici care rămăsese blocată la aproximativ 12 metri înălțime, într-un brad, fără posibilitatea de a coborî.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, apelul a fost făcut prin 112, iar solicitarea a ajuns în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași, după ce o persoană a cerut ajutor pentru recuperarea animalului.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de intervenție, iar salvatorii au reușit să coboare pisica folosind scara autoculisantă.

Intervenția s-a încheiat fără probleme, iar animalul a fost recuperat în stare bună și predat proprietarei. Reprezentanții ISU Iași au precizat că femeia, vizibil emoționată, le-a mulțumit pompierilor pentru promptitudine și implicare.

Deși astfel de intervenții sunt mai puțin obișnuite decât misiunile clasice de salvare, ele arată încă o dată că pompierii răspund nu doar în situații-limită pentru oameni, ci și atunci când viața unui animal depinde de rapiditatea și profesionalismul echipajelor.