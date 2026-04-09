PNRR, la Iași: peste 1,1 miliarde de lei în joc. Proiecte întârziate, bani cheltuiți pe jumătate

* deși volumul investițiilor este uriaș, bilanțul finalizărilor este modest: doar 31 de contracte au fost încheiate, în valoare totală de aproximativ 47,6 milioane de lei * cum majoritatea proiectelor sunt încă în lucru, iar timpul devine un factor critic, în ecuație apare și riscul de dezangajare a fondurilor europene

Județul Iași se află în plin maraton al investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, însă, dincolo de cifrele spectaculoase, realitatea din teren ridică semne serioase de întrebare: ritmul de implementare și riscul de dezangajare a fondurilor europene devin teme tot mai presante.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la nivelul județului Iași sunt în derulare 208 contracte de finanțare, cu o valoare totală impresionantă de peste 1,13 miliarde de lei (cu TVA).

Din această sumă uriașă, plățile efectuate până în prezent se ridică la aproape 780 milioane de lei, ceea ce arată că o parte importantă a fondurilor a fost utilizată. Totuși, diferența rămasă – de sute de milioane de lei – indică faptul că multe proiecte sunt încă în curs de implementare și depind de respectarea unor termene stricte.

Doar 31 de proiecte finalizate

Deși volumul investițiilor este uriaș, bilanțul finalizărilor este modest: doar 31 de contracte au fost încheiate, în valoare totală de aproximativ 47,6 milioane de lei. Cu alte cuvinte, majoritatea proiectelor sunt încă în lucru, iar timpul devine un factor critic.

Investițiile acoperă domenii esențiale pentru dezvoltarea județului: renovarea energetică a clădirilor (Componenta C5 – „Valul Renovării”), modernizarea infrastructurii locale (Componenta C10 – Fondul local), dezvoltarea turismului și a traseelor cicloturistice (Componenta C11), construirea de creșe moderne (Componenta C15 – Educație), sprijin pentru tranziția energetică și prosumatori (Componenta RePowerEU).

Practic, vorbim despre proiecte care ar putea transforma radical fața județului, de la eficiență energetică la infrastructură și servicii publice.

Cursa contra-cronometru pentru absorbție

Problema majoră nu este lipsa finanțării, ci capacitatea de implementare în termenele impuse de PNRR. Orice întârziere în procedurile de achiziții, execuție sau decontare poate duce la pierderea banilor – un risc real, având în vedere complexitatea proiectelor.

Ministerul Dezvoltării oferă sprijin metodologic pentru beneficiari, însă nu gestionează direct procedurile de achiziții publice, acestea fiind coordonate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. În acest context, blocajele birocratice sau erorile administrative pot întârzia serios proiectele. Daniel BACIU