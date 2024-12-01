Polițist împușcat în cap, găsit în secția Dumești

Un poliţist a fost găsit decedat, împuşcat în cap, duminică dimineaţă, în secţia de poliţie din comuna Dumneşti, fiind demarată o anchetă.

‘În jurul orei 07,00, poliţiştii din Iaşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în comuna Dumeşti, a fost găsită o persoană decedată, care prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. În urma deplasării la faţa locului, s-a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind stabilită identitatea victimei, în persoana unui bărbat, de 38 de ani. Totodată, s-a constatat faptul că acesta este poliţist activ al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi’, transmite IPJ Iaşi.

În prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, fiind informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.