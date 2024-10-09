Poliţiştii şi judecătorii au oprit un război între două familii din Cristeşti

* capul răutăţilor, o femeie care şi-a pistonat soţul să năvălească în curtea vecinilor

Deşi vecini de multă vreme, într-un sat al comunei Cristeşti, cei din familia M. n-au fost niciodată amabili cu familia P. Înjurături, jigniri, ameninţări, aproape zilnic. Violenţe n-au fost în trecut, acestea apărând abia în seara de 3 octombrie a.c. Pistonat de către, Daniela, soţia sa, Vasilică M. a năvălit în curtea vecinilor, rupând, pur şi simplu, poarta. A spart geamul de la uşa de acces în locuinţă, a intrat şi s-a apucat să dea cu pumnii şi picioarele în G.P. În timp ce lovea, agresorul, acompaniat de consoartă, urla, ameninţând cu moartea pe vecin şi incendierea casei.

Invadatorii nu ştiau că vecinul are un musafir, acesta din urmă aflându-se în altă cameră. Respectivul a sunat la 112, imediat a venit un echipaj de poliţie, care a renstaurat pacea în cătun. Daniela şi Vasilică au fost expediaţi la casa lor şi li s-a interzis să se apropie la mai mult de 10 metri de locuinţa vecinilor. Iniţiativă validată, alaltăieri, de către magistraţii de la Judecătoria Paşcani. Totodată, cei doi agresori s-au ales cu dosar penal pentru violare de domiciliu, distrugere, ameninţare şi lovire sau alte violenţe. Claudiu CONSTANTIN