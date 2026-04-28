Poluarea fonică scapă de sub control. Poliția Locală, dotată cu sonometre!

Într-un oraș în care zgomotul a devenit coloana sonoră a vieții cotidiene, Primăria Iași vine cu o promisiune ambițioasă: un plan amplu pentru reducerea poluării fonice. Pe hârtie, totul pare coerent, modern și bine calibrat. În realitate, însă, lucrurile sunt mult mai complicate, iar diferența dintre intenție și implementare riscă să transforme acest proiect într-un nou episod din seria strategiilor care sună bine… dar nu schimbă mare lucru.

Zgomotul din Iași nu mai este de mult o simplă neplăcere urbană. Este o problemă cronică, alimentată în principal de traficul rutier sufocant și de transportul public care, în mod paradoxal, deși modernizat în ultimii ani, continuă să producă un nivel ridicat de disconfort acustic. Orașul trăiește într-un fundal continuu de motoare, frâne, vibrații și șantiere, iar liniștea a devenit un lux rar.

Deși procedura de consultare publică a fost respectată, realitatea este aproape ironic tăcută: niciun cetățean nu a transmis propuneri sau observații, în ciuda impactului direct asupra vieții de zi cu zi.

Planul de acțiune vine cu un set amplu de soluții, unele ambițioase, altele cu o tentă aproape defensivă. Măsurile vizează modernizarea transportului public și introducerea de vehicule mai puțin zgomotoase, digitalizarea și monitorizarea traficului pentru reducerea aglomerației, reabilitarea infrastructurii de tramvai, crearea unui regulament urban al zgomotului, dotarea autorităților cu echipamente de măsurare pentru sancțiuni directe.

Ideea dotării Poliției Locale cu sonometre sună spectaculos, dar multă lume se îndoiește că sancționarea punctuală într-un oraș în care zgomotul este omniprezent ar putea fi eficientă!

Totuși, cea mai sugestivă măsură rămâne izolarea fonică a locuințelor – un semnal clar că lupta cu zgomotul nu se mai duce doar în stradă, ci și între pereții propriei case.

Transformarea orașului: restricții, interdicții și o nouă logică a mobilității

Privind spre viitor, strategia propune o schimbare profundă a modului în care Iașul funcționează: limitarea vitezei în zonele sensibile, interzicerea vehiculelor grele pe anumite artere, extinderea transportului electric, dezvoltarea pistelor de biciclete, pietonalizarea unor zone, promovarea unui transport urban mai silențios și mai eficient.

Este o viziune care nu doar reduce zgomotul, ci redefinește însăși structura orașului.

În acest peisaj dominat de agitație, zonele liniștite devin esențiale. Grădina Botanică este unul dintre aceste refugii, iar planurile includ măsuri speciale pentru protejarea sa.

Dar aceste spații sunt tot mai rare, iar presiunea urbană continuă să crească.

Dincolo de strategii și planuri, cifrele sunt clare și îngrijorătoare: aproape 15.000 de persoane resimt un disconfort acustic ridicat, peste 4.700 au tulburări de somn, există cazuri asociate cu afecțiuni cardiovasculare.

Zgomotul nu mai este doar o problemă de confort. Este o problemă medicală.

Planul Primăriei reprezintă, fără îndoială, un pas înainte la nivel declarativ. Este o recunoaștere oficială a unei probleme reale și presante.

Iașul se află într-un moment de răscruce. Pentru că, dacă aceste măsuri rămân doar pe hârtie, orașul riscă să devină un spațiu în care zgomotul nu doar domină, ci definește viața de zi cu zi. Iar atunci, liniștea nu va mai fi un drept… ci un privilegiu pe cale de dispariție. Daniel BACIU