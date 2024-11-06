Portofelul furat era de opt ori mai valoros decât banii din el

Vasile Ţ. (42 de ani) se întoarce în puşcărie după un deceniu şi jumătate de libertate din cauza unuia dintre cele mai stupide jafuri.

Individul, un om fără adăpost, fără venituri, figurează în evidenţele Institutului de Psihiatrie Socola cu trei internări, ultima din perioada septembrie-octombrie 2018, fiind diagnosticat cu „tulburare de personalitate antisocială. Deficienţă mintala uşoară QI -52. Utilizare nocivă de alcool pentru sănătate”. Ori tocmai băutura i-a marcat revenirea după gratii.

Întâmplarea cu pricina a avut loc în după-amiaza de 20 iunie 2020. Viitoarea victimă a lui Vasile, un anume Sorin B., lucrător la Market Carrefour din zona Doi Băieţi tocmai terminase serviciu şi pornise pe jos spre apartamentul său din Podul de Fier. Pe drum, în faţa unui mic butic, s-a întâlnit cu un vechi prieten, de bucurie a cumpărat nişte doze de bere şi s-au aşezat pe trotuar ca să le bea. La scurt timp, a venit şi Vasile, pe care cei doi l-au servit cu bere. După câteva momente, Sorin a simţit că-i cade protofelul din buzunarul de la spate, s-a aplecat pentru a-l aşeza în siguranţă şi, din nebăgare de seamă, a răsturna doza lui Vasile. Nervos, acesta i-a trass două palme, a înşfăcat portofelul şi a luat-o la fugă.

Cum prietenul lui Sorin îl cunoştea pe boschetar şi a depus mărturie în favoarea victimei, cazul părea unul simplu. Numai că găsirea tâlharului şi anchetarea lui a fost neaşteptat de grea. Pentru că fostul puşcăriaş, neavând domiciliu stabil, dormea pe unde apuca şi nici nu stătea locului. Apărea şi dispărea.

Deşi rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 7 mai 2021, Vasile n-a putut fi audiat de judecători decât la începutul lunii septembrie a acestui an. Inculpatul a recunoscut furtul, a spus că în portofel găsise 20 lei şi că l-a lovit pe Sorin drept pedeapsă pentru că îi vărsase berea. Portofelul a fost recuperat între timp, este de opt ori mai valoros decât banii ce erau în el la momentului jafului, dar Vasile îl aruncase, fără să ştie la ce renunţă. Pentru fapta sa şi absenţele numeroase din instanţă a fost condamnat la un an şi patru luni, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN