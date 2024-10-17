Premieră la Teatru³

Pe 25 octombrie, de la ora 19:00, în sala Teatru³ a Naționalului ieșean, va avea loc spectacolul-lectură „Apartamentul” de Aurel Andrei, în regia Irinei Popescu-Boieru. Lectura este programată în cadrul FILIT, iar din distribuție fac parte actorii Doina Deleanu, Catinca Tudose, Daniel Busuioc, Diana Roman, Haruna Condurache, Ionuț Cornilă, Dumitru Georgescu, Adi Carauleanu, Dumitru Năstrușnicu, Doru Aftanasiu, Radu Homiceanu, Răzvan Conțu. Spectatorii au acces gratuit, în limita locurilor disponibile.



Prima întâlnire a artiștilor Teatrului Național ieșean cu piesele lui Aurel Andrei a avut loc în 2005, la Sala Studio, când a avut loc premiera spectacolului „Trecutul zilei de mâine”, producție a cărei regie a fost semnată tot de Irina Popescu-Boieru.



O oglindă a vremurilor actuale



Piesa „Apartamentul” se dorește a fi o oglindă a României de azi, un text născut din revolta dramaturgul față de pierderea valorilor autentice și a reperelor societății noastre. „După evenimentele din 1989, societatea noastră a trecut, și poate va mai trece, prin tot felul de convulsii ciudate. Îmbogățiții zilei, prin tot felul de mijloace, dirijează violența care crește pe zi ce trece, tot mai mult. Televiziunile se întrec prin a prezenta în emisiunile lor violențe greu de imaginat altădată. Valorile trecutului sunt călcate în picioare, sistematic, răstălmăcite. Se încearcă o impunere a altor repere pentru cei tineri care, în lipsa unei educații sistematice și reale, sunt o pradă mult prea ușoară. Multinaționalele domină societatea noastră și fac ce vor ele. Instituțiile statului reacționează timid sau deloc. Interesele personale subjugă orice activitate. Banul este noul Dumnezeu al oamenilor” , spune Aurel Andrei.



Societatea este împărțită între bogații care sfidează orice conduită socială ori morală, puțini la număr, și cei săraci. Încet-încet a apărut o clasă după modelul din alte țări. Interlopii și-au împărțit teritoriul țării după bunul lor plac, fac, de cele mai multe ori, legea. Nimeni nu li se opune. Clanurile sunt prezentate zi de zi la posturile de televiziune. Bătăi, violuri, droguri, înșelătorii de toate felurile, violența se pare că a atins cote foarte înalte.



Abia mai poți să respiri în acest haos controlat de unii care stau în umbră și-și umplu buzunarele cu bani, uitând că nimic nu vor lua cu ei dincolo. Uitând că Alexandru cel Mare, sau poate că nu știu, a cerut să fie îngropat cu mâinile deasupra mormântului ca să vadă toți că n-a luat nimic cu el. În acest fel și-a recunoscut înfrângerea în fața eternității.



„ Suntem pe ultimul loc în Europa la cumpărat și citit de cărți. Ministerul Culturii nu face nimic în acest sens. Are alte preocupări bizare. Siguranța străzii lasă mult de dorit. Adolescenții nu mai caută adevăratele valori din societate. Iau drept bun ceea ce li se arată pe toate ecranele. Cluburile sunt pline de drogați. Beizadelele celor bogați cară sticle cu șampanie cu roaba. Conduc mașini luxoase în stare de ebrietate ori drogați și comit crime și mai ales scapă cu față curată fiindcă folosesc banul ca monedă de schimb. Libertate contra bani. Se pare că s-a depășit orice limită a bunului simț. Școlile nu mai sunt ceea ce erau odată. Un loc al educației, al culturii.



În acest context m-am revoltat. Cum puteam contribui eu, ca scriitor, la oglindirea acestor fapte, decât scriind despre ei și despre ele. Așa s-a născut piesa de teatru Apartamentul ” , a continuat autorul.



P este 60 de piese de teatru



S criitorul Aurel Andrei a debutat cu proza „Banchetul”, în Revista Cronica. A publicat proză, poezie și teatru în revistele literare: Convorbiri Literare, Cronica, Viata Românească, Hyperion, Contrapunct, Contemporanul, Poesia, Leviathan, Feed Back etc.



Este autor a peste 60 de piese de teatru scrise până acum, publicate parțial în 20 de cărți, dintre care 4 au fost premiate de către breasla scriitoricească (Teatru 2007, 2011, 2019 și 2022). Pe lângă acestea, au fost tipărite trei cărți de proză și trei cărți pentru copii. A fost premiat de către Revista Convorbiri Literare pentru cartea de teatru (2024) și de juriul concursurilor de dramaturgie: Mihai Sorbu (premiul I) și Bogdan Amaru (premiul II).



Este inițiator și coordonator al Festivalui de literatură pentru copii „Copilul căzut din poveste”.



Maura ANGHEL





Proiectul „Lecturi³” a fost inițiat de Teatrul Național Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și revista „Alecart”.



Toți cei care doresc să se alăture proiectului „Lecturi³” sunt invitați să trimită piese de teatru la adresa de e-mail - lecturi3@gmail.com.





