* în prima săptămână din luna mai, Cinema Ateneu Iași propune un program construit pentru toate gusturile: copii, adolescenți, cinefili atrași de filme europene și spectatori interesați de proiecții speciale

Cinema Ateneu Iași deschide luna mai cu un program bogat de proiecții, în care se regăsesc premiere, filme pentru copii, titluri europene și producții semnate de regizori cunoscuți. Între 1 și 7 mai 2026, spectatorii pot alege între animații dublate, filme de autor, producții recente și proiecții incluse în proiecte culturale dedicate documentarului de artă și filmului clasic.

Săptămâna începe vineri, 1 mai, cu două premiere. De la ora 18.00 este programat filmul „Sora cea mică / La petite dernière”, în regia Hafsiei Herzi, nerecomandat copiilor sub 15 ani. De la ora 20.00, publicul poate vedea „Diavolul se îmbracă de la Prada 2 / The Devil Wears Prada 2”, în regia lui David Frankel, film încadrat la categoria AP 12.

Ziua de sâmbătă, 2 mai, este una dintre cele mai încărcate din program. De la ora 11.00, copiii sunt așteptați la „Super Mario Galaxia: Filmul / The Super Mario Galaxy Movie”, proiecție 3D, dublată, în regia lui Aaron Horvath și Michael Jelenic. La ora 13.00 urmează „Heidi - legenda râsului din Alpi / Heidi - Rescue of the Lynx”, animație 2D dublată. De la ora 15.00 este programată premiera „Drama / The Drama”, în regia lui Kristoffer Borgli, nerecomandată sub 15 ani.

Seara continuă cu „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, de la ora 17.00, iar de la ora 19.30 cu „Grațierea / La grazia”, film semnat de Paolo Sorrentino.

Duminică, 3 mai, programul începe tot cu filme pentru publicul tânăr. De la ora 11.00 rulează premiera „Raliul de la Paris la Piramide / Rally - From Paris to the Pyramids”, în regia lui Rasmus A. Sivertsen, proiecție 2D dublată. La ora 13.00 revine „Super Mario Galaxia: Filmul”, în format 3D dublat.

După-amiaza și seara sunt rezervate unor titluri pentru publicul larg: „Hamnet”, în regia lui Chloé Zhao, de la ora 15.00, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, de la ora 17.30, și „Michael”, în regia lui Antoine Fuqua, de la ora 20.00.

Proiecții speciale la mijlocul săptămânii

Miercuri, 6 mai, Cinema Ateneu Iași propune două proiecții speciale. De la ora 18.00 este programat „Caravaggio”, în regia lui David Bickerstaff și Phil Grabsky, proiecție inclusă în proiectul „Aici, Documentarul de Artă”. De la ora 20.00, publicul poate vedea „Sandra - Tremurătoarele stele ale Ursei / Vaghe stelle dell’Orsa”, în regia lui Luchino Visconti, în cadrul proiectului „Il Cinema Ritrovato on Tour”.

Joi, 7 mai, săptămâna se încheie cu două titluri. De la ora 18.00 rulează „Drama / The Drama”, în regia lui Kristoffer Borgli, iar de la ora 20.00 este programat filmul „Hotarul”, în regia lui Ion Borș și Ruslan Moroșan.

Prețul unui bilet normal este de 25 de lei, iar pentru proiecțiile 3D prețul este tot de 25 de lei, cu ochelarii incluși.

Maura ANGHEL