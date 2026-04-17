Prețul carburanților, astăzi, în benzinăriile din Iași

Mai multe lanțuri mari de distribuție a carburanților au ieftinit semnificativ carburanții azi după ce Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scăzut prețurile cu o zi în urmă. Situație foarte rară pe piață: Rompetrol, MOL, Lukoil și OMV au acum toate același preț, și la benzină, și la motorină.

Prețurile înregistrate astăzi, 17 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:

9,28 lei/l motorină – 8,37 lei/l benzină - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

9,28 – 8,37 - Petrom (str. Colonel Langa)

9,28 – 8,37 - Petrom (Calea Chișinăului)

9,28 – 8,37 - Petrom (Sos. Păcurari)

9,28 – 8,37 - Petrom (Sos. Sărărie)

9,28 – 8,37 - Petrom (str. Tabacului)

9,34 – 8,39 - Socar (Bd. Poitiers)

9,34 -- 8,39 - Socar (Str. Splai Bahlui)

9,37 – 8,48 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

9,37 – 8,48 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

9,37 – 8,48 - Lukoil (sos. Păcurari)

9,37 – 8,48 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

9,37 – 8,48 - Lukoil (str. Socola)

9,37 – 8,48 - OMV (Str. Păcurari)

9,37 – 8,48 - OMV (Str. Nicolina)

9,37 – 8,48 - OMV (Sos. Bucium)

9,37 – 8,48 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

9,37 – 8,48 - Mol (Şoseaua Bucium)

9,37 – 8,48 - Mol (Str. Păcurari)

9,37 – 8,48 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

9,37 – 8,48 - Mol (sos Nicolina)

9,37 – 8,48 - Rompetrol (Str. Niceman)

9,37 – 8,48 - Rompetrol (Str. Bucium)

9,37 – 8,48 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

Astăzi, cele mai mici prețuri la motorină, benzină și GPL în principalele orașe din țară:

București – 9,28 – 8,37 – 4,14

Constanța – 9,28 – 8,37 – 4,26

Cluj Napoca – 9,28 – 8,37 – 4,00

Timișoara – 9,28 – 8,37 – 4,28

Iași – 9,28 – 8,37 – 4,28.

Motorina cea mai ieftină se găsește astăzi în Stația VhExtraOil (Eforie Nord) - 9,26 lei/l.

Benzina cea mai ieftină se găsește în stația RST din Târgoviște – 8,36 lei/l.

În această perioadă România se află pe locul al 16-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftina benzină, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 10 intre statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Cipru, Cehia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania.

Prețuri medii anuale la benzină, motorină și GPL, în România

An Benzina Motorina GPL

2026 8,22 8,67 4,03

2025 7.32 7.55 3.66

2024 7.13 7.30 3.47

2023 6.75 7.18 3.59

2022 7.35 8.07 4.04

2021 5.69 5.65 3.00

2020 4.63 4.72 2.61

2019 5.55 5.74 2.74

2018 5.52 5.68 2.49

2017 4.86 4.84 2.31

2016 4.92 4.81 2.25

2015 5.08 5.03 2.60.