Prețul carburanților, astăzi, în benzinăriile din Iași
În toate stațiile de alimentare din Iași, prețul carburanților scade zi de zi.
Astăzi, 21 aprilie 2016, nu mai exista motorină cu prețuri peste 9 lei, în județ! Iar beznina a scăzut, pentru prima dată în câteva săptămâni, sub 8 lei/litru!
Cea mai ieftină motorina se găsește astăzi în stațiile Petrom – 8,63 lei litrul. Stațiile OMV, Rompetrol și Lukoil afișează un preț de 8,72 lei/l, în timp ce benzinăriile Mol și Socar vând motorina cu 8,99 lei/l.
La benzină, cel mai mic preț se regăsește în stațiile Socar – 7,99 lei/l. La Petrom – 8,07 lei/l, Lukoil, Rompetrol, OMV – 8,18 lei/l, iar în stațiile Mol – 8,28 lei/l.
