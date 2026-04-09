Prețul carburanților, astăzi, în bezinăriile din Iași
* potrivit datelor din aplicațiile de monitorizare a prețurilor, motorina – cel mai vândut carburant din România – a coborât, în multe stații din Iași, de la începutul lunii, sub 10 lei litrul * benzina standard se vinde cu prețuri ce oscilează între 8,94 și 9,23 lei/l
Carburanții s-au iefltinit din nou, după intervenția Guvernului și după anunțul armistițiului în conflictul din Orientul Mediu.
În benzinăriile din Iași, motorina standard se vinde astăzi, 9 aprilie 2026, cu prețuri între 9,93 lei/litru (stațiile Petrom) și 10,08 lei/litru (stațiile Rompetrol), iar benzina standard costă între 8,94 lei/litru(în stațiile Rompetrol și 9,23 lei/litru (stațiile Lukoil, OMV și Mol).
Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar descendentă.
România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină.
Prețurile înregistrate astăzi, 9 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:
9,93 lei/litru motorină - - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)
9,93 – 9,12 - Petrom (str. Colonel Langa)
9,93 – 9,12 - Petrom (Calea Chișinăului)
9,93 – 9,12 - Petrom (Sos. Păcurari)
9,93 – 9,12 - Petrom (Sos. Sărărie)
9,93 – 9,12 - Petrom (str. Tabacului)
9,99 – 9,19 - Socar (Str. Splai Bahlui)
9,99 – 9,19 - Socar (Bd. Poitiers)
10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)
10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)
10,02 – 9,23 - Lukoil (sos. Păcurari)
10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)
10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Socola)
10,02 – 9,23 - OMV (Str. Păcurari)
10,02 – 9,23 - OMV (Str. Nicolina)
10,02 – 9,23 - OMV (Sos. Bucium)
10,02 – 9,23 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)
10,02 – 9,23 - Mol (Şoseaua Bucium)
10,02 – 9,23 - Mol (Str. Păcurari)
10,02 – 9,23 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)
10,02 – 9,23 - Mol (sos Nicolina).
10,08 – 8,94 - Rompetrol (Str. Niceman)
10,08 – 8,94 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)
10,08 – 8,94 - Rompetrol (Str. Bucium)
10,08 - 8,94 - Rompetrol Pașcani
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!