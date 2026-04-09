Prețul carburanților, astăzi, în bezinăriile din Iași

* potrivit datelor din aplicațiile de monitorizare a prețurilor, motorina – cel mai vândut carburant din România – a coborât, în multe stații din Iași, de la începutul lunii, sub 10 lei litrul * benzina standard se vinde cu prețuri ce oscilează între 8,94 și 9,23 lei/l

Carburanții s-au iefltinit din nou, după intervenția Guvernului și după anunțul armistițiului în conflictul din Orientul Mediu.

În benzinăriile din Iași, motorina standard se vinde astăzi, 9 aprilie 2026, cu prețuri între 9,93 lei/litru (stațiile Petrom) și 10,08 lei/litru (stațiile Rompetrol), iar benzina standard costă între 8,94 lei/litru(în stațiile Rompetrol și 9,23 lei/litru (stațiile Lukoil, OMV și Mol).

Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar descendentă.

România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină.

Prețurile înregistrate astăzi, 9 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:

9,93 lei/litru motorină - - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

9,93 – 9,12 - Petrom (str. Colonel Langa)

9,93 – 9,12 - Petrom (Calea Chișinăului)

9,93 – 9,12 - Petrom (Sos. Păcurari)

9,93 – 9,12 - Petrom (Sos. Sărărie)

9,93 – 9,12 - Petrom (str. Tabacului)

9,99 – 9,19 - Socar (Str. Splai Bahlui)

9,99 – 9,19 - Socar (Bd. Poitiers)

10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

10,02 – 9,23 - Lukoil (sos. Păcurari)

10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

10,02 – 9,23 - Lukoil (str. Socola)

10,02 – 9,23 - OMV (Str. Păcurari)

10,02 – 9,23 - OMV (Str. Nicolina)

10,02 – 9,23 - OMV (Sos. Bucium)

10,02 – 9,23 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

10,02 – 9,23 - Mol (Şoseaua Bucium)

10,02 – 9,23 - Mol (Str. Păcurari)

10,02 – 9,23 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

10,02 – 9,23 - Mol (sos Nicolina).

10,08 – 8,94 - Rompetrol (Str. Niceman)

10,08 – 8,94 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

10,08 – 8,94 - Rompetrol (Str. Bucium)

10,08 - 8,94 - Rompetrol Pașcani