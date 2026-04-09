Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Prețul carburanților, astăzi, în bezinăriile din Iași

* potrivit datelor din aplicațiile de monitorizare a prețurilor, motorina – cel mai vândut carburant din România – a coborât, în multe stații din Iași, de la începutul lunii, sub 10 lei litrul * benzina standard se vinde cu prețuri ce oscilează între 8,94 și 9,23 lei/l

Carburanții s-au iefltinit din nou, după intervenția Guvernului și după anunțul armistițiului în conflictul din Orientul Mediu.

În benzinăriile din Iași, motorina standard se vinde astăzi, 9 aprilie 2026, cu prețuri între 9,93 lei/litru (stațiile Petrom) și 10,08 lei/litru (stațiile Rompetrol), iar benzina standard costă între 8,94 lei/litru(în stațiile Rompetrol și 9,23 lei/litru (stațiile Lukoil, OMV și Mol).

Prețurile variau ușor în județ, însă tendința este clar descendentă.

România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină.

Prețurile înregistrate astăzi, 9 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:

 9,93 lei/litru motorină -  - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)

 9,93 – 9,12  - Petrom (str. Colonel Langa)

 9,93 – 9,12  - Petrom (Calea Chișinăului)

 9,93 – 9,12  - Petrom (Sos. Păcurari)

 9,93 – 9,12   - Petrom (Sos. Sărărie)

 9,93 – 9,12  - Petrom (str. Tabacului)

 9,99 – 9,19  - Socar (Str. Splai Bahlui)

 9,99 – 9,19  - Socar (Bd. Poitiers)

10,02 – 9,23  - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)

10,02 – 9,23  - Lukoil (str. Sf. Lazăr)

10,02 – 9,23  - Lukoil (sos. Păcurari)

10,02 – 9,23  - Lukoil (str. Calea Chișinăului)

10,02 – 9,23  - Lukoil (str. Socola)

10,02 – 9,23  - OMV (Str. Păcurari)

10,02 – 9,23 - OMV (Str. Nicolina)

10,02 – 9,23  - OMV (Sos. Bucium)

10,02 –  9,23  - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)

10,02 – 9,23   - Mol (Şoseaua Bucium)

10,02 –  9,23  - Mol (Str. Păcurari)

10,02 –  9,23  - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)

10,02 –  9,23  - Mol (sos Nicolina).

10,08 – 8,94  - Rompetrol (Str. Niceman)

10,08 – 8,94   - Rompetrol (B-dul. Primăverii)

10,08 – 8,94   - Rompetrol (Str. Bucium)

10,08 - 8,94   - Rompetrol Pașcani

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri