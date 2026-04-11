Prețul carburanților, astăzi, în bezinăriile din Iași
* potrivit datelor din aplicațiile de monitorizare a prețurilor, motorina – cel mai vândut carburant din România – o singură rețea de distribuție – Rompetrol – mai vindea motorina cu peste 10 lei/litru * benzina standard se vinde cu prețuri ce oscilează între 8,72 și 9,11 lei/l
Prețurile înregistrate astăzi, 11 aprilie 2026, în principalele stații din Iași:
9,58 lei/litru motorină – 8,72 lei/litru benzină - Petrom (B-dul Nicolae Iorga)
9,58 – 8,72 - Petrom (str. Colonel Langa)
9,58 – 8,72 - Petrom (Calea Chișinăului)
9,58 – 8,72 - Petrom (Sos. Păcurari)
9,58 – 8,72 - Petrom (Sos. Sărărie)
9,58 – 8,72 - Petrom (str. Tabacului)
9,67 – 8,83 - OMV (Str. Păcurari)
9,67 – 8,83 - OMV (Str. Nicolina)
9,67 – 8,83 - OMV (Sos. Bucium)
9,68 – 8,99 - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui)
9,68 – 8,99 - Lukoil (str. Sf. Lazăr)
9,68 – 8,99 - Lukoil (sos. Păcurari)
9,68 – 8,99 - Lukoil (str. Calea Chișinăului)
9,68 – 8,99 - Lukoil (str. Socola)
9,99 – 9,19 - Socar (Str. Splai Bahlui)
9,99 – 9,19 - Socar (Bd. Poitiers)
9,99 – 9,11 - Mol (Miroslava, șoseaua Industriilor)
9,99 – 9,11 - Mol (Şoseaua Bucium)
9,99 – 9,11 - Mol (Str. Păcurari)
9,99 – 9,11 - Mol (Intersectia Silvestru-Pod de Piatră)
9,99 – 9,11 - Mol (sos Nicolina).
10,02 – 9,11 - Rompetrol (Str. Niceman)
10,02 – 9,11 - Rompetrol (B-dul. Primăverii)
10,02 – 9,11 - Rompetrol (Str. Bucium)
10,02 - 9,11 - Rompetrol Pașcani.
Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară
Oras Benzina Motorina GPL
Bucuresti 8.72 9.58 4.14
Cluj Napoca 8.72 9.58 4.00
Timisoara 8.72 9.58 4.24
Iasi 8.72 9.58 4.25
Constanta 8.72 9.58 4.22.
Unde ne situăm în UE
În această perioadă România se află pe locul al 17-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.
În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 11 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania.
