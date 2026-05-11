Prins în vamă după ce a dat un jaf ca-n filme

Un bărbat condamnat în Belgia pentru un jaf de peste 3 milioane de euro a fost prins la graniţă, în timp ce încerca să intre în ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa.

Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare, autorităţile belgiene condamnându-l la zece ani de închisoare pentru furt.

Totul s-a petrecut în dimineaţa zilei de luni, în jurul orei 08:20, când bărbatul, în vârstă de 34 de ani şi cu dublă cetăţenie, română şi a Republicii Moldova, s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au descoperit că acesta era căutat internaţional de autorităţile din Belgia. Conform mandatului de arestare, individul fusese condamnat după ce a furat produse cosmetice în valoare de peste trei milioane de euro.

După depistare, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, pentru continuarea procedurilor legale. Laura RADU