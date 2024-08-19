Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, omagiată la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul joi, 22 august, la ora 15.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, la evenimentul de omagiere a doamnei prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, membru titular al Academiei Române de Științe Medicale, Doctor Honoris Causa al Universității „Apollonia” Iași, coordonator de doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și Cetățean de Onoare al Municipiului Iași.

Cu această ocazie vor fi prezentate și două volume de interviuri, realizate în emisiunea „De la inimă la inimă”, de la postul național TeleMoldova Plus, de către prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu. La eveniment vor participa Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, jurnalistul Petru Frăsilă, directorul general al postului de televiziune TeleMoldova Plus, prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, scriitorul Emilian Marcu, prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, prof. univ. dr. Ciprian Rezuș și prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu. „Colaborarea mea cu televiziunea TeleMoldova Plus a făcut istorie. Sper să continue în aceeași armonie după principiul «proba timpului înseamnă necesitate și calitate». A descoperi interlocutori din toate specialitățile medicale, domeniile culturale, educaționale, filosofice, psiho-sociologice, etnografice, artă vizuală sau lirică, a devenit o preocupare constantă, manifestată în toate activitățile cotidiene. Satisfacția majoră este de a pune în valoare prin dialog deschis o persoană, indiferent de generație, care excelează într-un domeniu cunoacut sau nou pentru public, care trebuie dezvăluit. Pentru mine personal, ce poate fi mai frumos și mai onorant decât ca, după peste patru decenii de activitate medicală, didactică, socială și multe alte realizări în diverse domenii, să pot fi recunoscută ca fiind «doamna de la televiziune»", a spus Cătălina Arsenescu Georgescu. Recitalul la violoncel susținut de conf. univ. dr. Sebastian Vîrtosu va completa acest eveniment moderat de președintele-fondator al Asociației „Universul Prieteniei” Iași, Rodica Rodean, și muzeograf Mihaela Tudose.

Teona SOARE