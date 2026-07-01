* elevii au ieşit zâmbind de la cea de-a doua probă a profilului * profesorii dau asigurări că la Matematică vor fi şi multe note de 10 * 90 de candidaţi au renunţat să mai susţină examenul

La nivelul judeţului Iaşi, au fost organizate 18 centre de examen. Au fost prezenţi 5007 de candidaţi din totalul de 5097 candidaţi înscrişi pentru această probă (98,23%). Nu au participat 90 de candidaţi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar, Antonina Bliorţ spune că nu au fost cazuri de candidaţi eliminaţi pentru tentativă de fraudă.

Absolvenţii de liceu care au susţinut proba la Matematică spun că examenul de azi de la Matematică a fost mult mai uşor decât simulările organizate de Inspectoratul Şcolar sau Ministerul Educaţiei, dar şi faţă de examenele de Bacalaureat din anii anteriori. „Simulările mi s-au părut grele, însă examenul a fost interesant, plăcut, deşi erau chichiţe şi trebuia atenţie. Dacă erai atent se puteau rezolva toate subiectele. Nu a fost ceva foarte dificil dacă ştiai formulele de bază. Nici nu aveai nevoie de pregătire suplimentară înafara orelor de la şcoala şi lucrul de acasă”, a spus Andrei Maxim, absolvent de clasa a XII-a.

Colega lui spune că subiectele au fost relativ uşoare. „Au fost subiecte care în majoritatea lor aveau baremul pe foaie. Adică ne spuneau arătaţi că..., demonstraţi că... A fost mult mai uşor decât la simulări”, a spus Carina.

Profesorii se aşteaptă la multe note de 10 la cea de-a doua probă a Bacalaureatului, proba profilului. „Au fost câteva subpuncte de departajare, ceea ce este foarte bine pentru că pun în valoare creativitatea şi munca elevilor. Dar au fost multe subiecte care au fost chiar mai uşoare decât la simulări. Acum subiectele au fost mult mai abordabile. Subiectul I nu a mai avut probleme foarte complicate, punctele C de la II şi III au fost mai dificile. Multe dintre ele au fost uşor de abordat pentru cei care au muncit. Mă aştept la note mari şi foarte mari. Vor şi note de 10, poate nu multe dar vor fi. Sunt suficient de multe şi subiectele de trecere. Nota 5 sau 6 se poate obţine foarte uşor”, a spus Adriana Oloeriu, profesoară de Matematică la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”.

La profilul uman, absolvenţii au susţinut proba scrisă la Istorie. Atât elevii cât şi profesorii spun că subiectele au fost generoase, dar că unele dintre ele necesitau atenţie la formulări şi structura răspunsului.

Convenţia de la Paris şi reformele lui Cuza, întemeierea şi consolidarea Moldovei şi evoluţia politică a României în cea de-a doua jumătate a secolului XX au fost subiecte care i-au mulţumit pe mulţi dintre absolvenţii profilelor umaniste ale liceelor. „Subiectele au fost ofertante, simple în mare parte. Au fost şi câteva chichiţe, că altfel nu avea cum, dar totul a fost bine. Toţi cei cu care am vorbit spun că a fost bine. Suntem mulţumiţi cu toţii. Fără să fi învăţat prea mult se poate obţine un 7 sau 7,50”, a spus Adina.

Profesorii spun că în câteva situaţii elevii trebuiau să fie foarte atenţi la formularea exactă a cerinţei şi la diferenţa dintre simpla identificare a informaţiei şi utilizarea corectă a acesteia. Majoritatea cerinţelor aveau răspunsul în text, dar importante erau exerciţiile de argumentare şi de formulare a unui punct de vedere.

Una dintre cele mai frecvente greşeli pe care le fac elevii care din neatenţie sau pentru că nu ştiu să îşi gestioneze emoţiile în timpul examenului de Istorie este atunci când şi li se cere doar asemănarea, fără a enumera şi evenimentele istorice. Laura RADU