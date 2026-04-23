Programul „Euro 200” se stinge la Iași. Tot mai puțini elevi obțin ajutorul pentru calculator

* elevii și studenții ieșeni din familii cu venituri foarte mici mai pot depune doar până pe 15 mai 2026 dosarele pentru programul „Euro 200”, prin care statul acordă echivalentul în lei a 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator * din păcate, programul a rămas blocat într-un prag de eligibilitate de 500 de lei brut pe membru de familie, în timp ce salariul minim brut este deja de 4.050 de lei și urcă la 4.325 de lei de la 1 iulie

Programul există din 2004 și se adresează tinerilor de până la 26 de ani din învățământul de stat sau particular acreditat. Calendarul din 2026 este deja stabilit: dosarele se depun până pe 15 mai, listele preliminare apar pe 26 iunie, contestațiile se depun între 1 și 3 iulie, iar bonurile valorice se distribuie între 31 august și 11 septembrie. Calculatoarele pot fi cumpărate în perioada 7 septembrie – 16 octombrie.

Pentru Iași, problema nu este că programul a dispărut, ci că a devenit prea îngust. Raportul Inspectoratului Școlar Județean arată că, în anul școlar 2024–2025, în județ au fost doar 181 de beneficiari din învățământul preuniversitar. Cifra este în scădere față de 189 în 2023–2024, 207 în 2022–2023, 270 în 2021–2022 și 505 în 2020–2021. Altfel spus, într-unul dintre cele mai mari județe școlare din România, ajutorul a ajuns la tot mai puțini copii.

Explicația este în chiar regulile programului. Ca să primească voucherul, familia trebuie să nu depășească 500 de lei brut pe membru, iar ajutorul se acordă o singură dată în cadrul familiei. În același timp, salariul minim brut este de 4.050 de lei în prima parte a anului și va crește la 4.325 de lei din iulie 2026. Asta înseamnă că multe familii care trăiesc modest ies din schemă doar pentru că depășesc formal plafonul, chiar dacă nu își permit ușor un laptop nou.

Nici valoarea sprijinului nu mai are forța de acum două decenii. Pe piața de retail, un laptop entry-level cu 8 GB RAM și SSD de 256 GB ajunge frecvent la 1.649–1.799 lei, iar unele modele trec și de acest nivel. Cu un voucher de aproximativ 1.000 de lei, diferența trebuie acoperită din buzunarul familiei, exact acolo unde presiunea financiară este deja maximă.

Pentru Iași, concluzia este simplă: „Euro 200” mai funcționează administrativ, dar economic a rămas mult în urma realității. Programul încă există pe hârtie, însă cifrele arată că ajunge la prea puțini, iar pentru multe familii vulnerabile din județ a devenit mai degrabă un ajutor simbolic decât o soluție reală de acces la educația digitală.

Clara DIMA