FOTO - Aeroportul din Iași, luat cu asalt de pelerinii din Israel
Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Programul de transport public de Revelion în municipiul Iași

Programul de transport public de Revelion în municipiul Iași

Programul de transport public de Revelion în municipiul Iași

 

Pentru buna desfășurare a evenimentului „Revelion 2025”, Compania de Transport Public Iași vă informează despre următoarele modificări în circulația mijloacelor de transport:

31 decembrie 2024

Circulația în zona Piața Palatului va fi închisă începând cu ora 18:00.

Circulația pe str. Anastasie Panu (tronsonul dintre Str. Sf. Lazăr și Str. Palat) va fi restricționată.

Modificări ale traseelor:

Traseul 9: Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze, care vor circula pe itinerarul:

Tehnopolis – Podu Roș – Str. Palat – Str. A. Panu – Târgu Cucu – Copou.

Traseul 8: Suspendat pe durata evenimentului.

Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor circula prin Tudor Vladimirescu.

Începând cu ora 20:00, autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 vor circula pe Str. Sf. Lazăr.

Orarul curselor:

Ultimele curse pe zona urbană: până la ora 21:00.

Ultimele curse pe zona metropolitană: plecări din oraș către zonele metropolitane în jurul orei 20:00, conform orarului fiecărui traseu.

După miezul nopții:

După terminarea manifestărilor de Revelion, vor fi asigurate autobuze de noapte (câte 2 pe traseu) din Piața Palatului către:

CUG – Tehnopolis

Rond Copou

Tătărași Sud – Dancu

Rond Dacia

Rond Păcurari

CTP Iași 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe