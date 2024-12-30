Programul de transport public de Revelion în municipiul Iași
Pentru buna desfășurare a evenimentului „Revelion 2025”, Compania de Transport Public Iași vă informează despre următoarele modificări în circulația mijloacelor de transport:
31 decembrie 2024
Circulația în zona Piața Palatului va fi închisă începând cu ora 18:00.
Circulația pe str. Anastasie Panu (tronsonul dintre Str. Sf. Lazăr și Str. Palat) va fi restricționată.
Modificări ale traseelor:
Traseul 9: Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze, care vor circula pe itinerarul:
Tehnopolis – Podu Roș – Str. Palat – Str. A. Panu – Târgu Cucu – Copou.
Traseul 8: Suspendat pe durata evenimentului.
Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor circula prin Tudor Vladimirescu.
Începând cu ora 20:00, autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 vor circula pe Str. Sf. Lazăr.
Orarul curselor:
Ultimele curse pe zona urbană: până la ora 21:00.
Ultimele curse pe zona metropolitană: plecări din oraș către zonele metropolitane în jurul orei 20:00, conform orarului fiecărui traseu.
După miezul nopții:
După terminarea manifestărilor de Revelion, vor fi asigurate autobuze de noapte (câte 2 pe traseu) din Piața Palatului către:
CUG – Tehnopolis
Rond Copou
Tătărași Sud – Dancu
Rond Dacia
Rond Păcurari
CTP Iași
