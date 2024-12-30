Programul de transport public de Revelion în municipiul Iași

Pentru buna desfășurare a evenimentului „Revelion 2025”, Compania de Transport Public Iași vă informează despre următoarele modificări în circulația mijloacelor de transport:

31 decembrie 2024

Circulația în zona Piața Palatului va fi închisă începând cu ora 18:00.

Circulația pe str. Anastasie Panu (tronsonul dintre Str. Sf. Lazăr și Str. Palat) va fi restricționată.

Modificări ale traseelor:

Traseul 9: Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze, care vor circula pe itinerarul:

Tehnopolis – Podu Roș – Str. Palat – Str. A. Panu – Târgu Cucu – Copou.

Traseul 8: Suspendat pe durata evenimentului.

Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor circula prin Tudor Vladimirescu.

Începând cu ora 20:00, autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 vor circula pe Str. Sf. Lazăr.

Orarul curselor:

Ultimele curse pe zona urbană: până la ora 21:00.

Ultimele curse pe zona metropolitană: plecări din oraș către zonele metropolitane în jurul orei 20:00, conform orarului fiecărui traseu.

După miezul nopții:

După terminarea manifestărilor de Revelion, vor fi asigurate autobuze de noapte (câte 2 pe traseu) din Piața Palatului către:

CUG – Tehnopolis

Rond Copou

Tătărași Sud – Dancu

Rond Dacia

Rond Păcurari

