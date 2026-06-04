După programul modificat de joi, 4 iunie, schimbările se vor menține și vineri, 5 iunie 2026, la Judecătoria Iași. Protestele din sistemul judiciar afectează în continuare activitatea instanței, iar ieșenii care au dosare pe rol sau trebuie să ajungă la compartimentele cu publicul trebuie să verifice programul înainte de deplasare.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Iași, protestele au fost generate de măsurile legislative cu impact asupra personalului din cadrul instanțelor judecătorești. Activitatea nu este suspendată complet, dar programul ședințelor și cel al compartimentelor care lucrează cu publicul sunt modificate.

Pentru justițiabili, avocați și persoanele care au de depus acte sau de solicitat informații, schimbarea este importantă. Cei care trebuie să ajungă astăzi la Judecătoria Iași ar trebui să verifice din timp listele de ședință și informațiile afișate pe portalul instanței.

Ce se întâmplă astăzi, 5 iunie

Astăzi, 5 iunie 2026, ședințele de judecată programate la Secția civilă se desfășoară între orele 08:30 și 12:00 doar pentru cauzele urgente prevăzute de lege. Aceste cauze sunt evidențiate pe listele de ședință, iar listele sunt afișate și pe portalul instanței de judecată. După ora 12:00, ședințele se reiau pentru celelalte cauze aflate pe liste, cu respectarea ordinii inițiale a dosarelor.

Practic, persoanele care au dosare civile programate astăzi trebuie să țină cont de faptul că dimineața sunt tratate doar cauzele urgente. Celelalte dosare intră după ora 12:00, în ordinea stabilită pe listele de ședință.

Secția penală își păstrează programul

Judecătoria Iași precizează că ședințele de judecată programate în perioada 4–5 iunie 2026 la Secția penală se desfășoară conform programărilor stabilite. Astfel, modificările anunțate vizează în special activitatea Secției civile și programul cu publicul. În cazul dosarelor penale, instanța a transmis că ședințele se desfășoară după programările deja stabilite.

Program redus cu publicul

Și astăzi, 5 iunie 2026, programul de lucru cu publicul al compartimentelor din cadrul Judecătoriei Iași este modificat. Acesta se desfășoară între orele 11:00 și 15:00.

Schimbarea îi vizează pe cei care au nevoie de informații, documente, consultarea unor dosare sau alte operațiuni care presupun contact direct cu serviciile instanței. Într-o zi cu program modificat, pot apărea întârzieri și aglomerație, mai ales în intervalele apropiate de ora 12:00.

De ce sunt proteste în sistemul judiciar

Modificările de la Iași vin în contextul protestelor din sistemul judiciar, declanșate de măsuri legislative care afectează personalul din instanțe. Comunicatul Judecătoriei Iași arată că formele de protest sunt susținute la nivelul sistemului judiciar și au efect direct asupra activității curente. Pentru public, consecința imediată este schimbarea programului și reorganizarea ședințelor. Pentru instanță, situația înseamnă adaptarea activității astfel încât cauzele urgente să fie gestionate, iar celelalte dosare să poată fi reluate după ora stabilită.

Dan DIMA