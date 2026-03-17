Rabia rămâne o ameninţare reală în judeţul Iaşi

În 2025, peste 1.600 de persoane au fost vaccinate antirabic, fiind administrate aproape 4.800 de doze. Autorităţile atrag atenţia că riscul muşcăturilor de animale rămâne ridicat, mai ales în mediul rural şi în zonele cu animale sălbatice.

Sub conducerea prefectului Dolachi-Pelin Constantin, în şedinţa Colegiului Prefectural a fost analizată situaţia epidemiologică şi măsurile de prevenţie.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a prezentat situaţia privind rabia, subliniind faptul că aceasta rămâne o boală virală gravă, prevenibilă însă doar prin intervenţie rapidă şi profilaxie adecvată: „La nivelul judeţului Iaşi se menţine un număr semnificativ de persoane expuse la muşcături de animale, ceea ce impune monitorizarea permanentă a situaţiei epidemiologice şi aplicarea măsurilor de prevenţie. În anul 2025, peste 1.600 de persoane au beneficiat de vaccinare antirabică, fiind administrate aproximativ 4.800 de doze de vaccin, cu costuri ce au depăşit 1,2 milioane de lei”.

În cadrul şedinţei a fost evidenţiat rolul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi, unitate care asigură profilaxia antirabică la nivel judeţean.

Au fost evidenţiate, totodată, şi principalele provocări identificate la nivel local, precum creşterea numărului de animale sălbatice, dificultăţile în gestionarea cazurilor din mediul rural şi costurile ridicate ale tratamentului profilactic. „Chiar dacă UE a fost declarată zonă liberă de rabie, mai sunt patru ţări în care mai există rabie cu transmitere terestră. Una dintre ele este România şi, implicit, judeţul Iaşi, unde în 2025 a fost înregistrat chiar un deces al unei persoane care nu a venit la vaccin”, a spus Liviu Stafie, directorul DSP Iaşi.

Prefectura şi instituţiile implicate subliniază necesitatea vigilenţei şi a cooperării interinstituţionale pentru a proteja sănătatea populaţiei şi pentru a asigura un mediu de muncă sigur, conform legislaţiei. Laura RADU