Răsfăț pentru simțuri - vin și delicatese culinare

Festivalurile de vin, devenite emblematice pentru Iași, nu sunt doar o sărbătoare dedicată vinurilor locale, ci o adevărată explozie de experiențe senzoriale, unde tradiția și inovația se întâlnesc într-un dans rafinat al gusturilor. În inima acestor evenimente se află o armonie perfectă între licori și preparatele culinare, o poveste în care fiecare îmbucătură și fiecare înghițitură își au locul într-un spectacol bine regizat al savorilor și aromelor.

Primul pas în această călătorie gastronomică începe cu rădăcinile adânc înfipte în tradiția moldovenească. Preparatele autentice, aduse la viață de producători pasionați, își fac loc pe mese îmbelșugate, alături de vinuri care vorbesc despre pământul fertil și grija cu care sunt cultivate viile Moldovei. Zacusca ori brânzeturile rafinate sunt doar câteva dintre mâncărurile tradiționale care au fost reinterpretate cu măiestrie, fără a-și pierde însă autenticitatea.

Vinurile care însoțesc aceste bucate sunt selectate cu o grijă deosebită, fiecare varietate având misiunea sa bine definită. Însă povestea festivalurilor nu este doar despre tradiție. „Hai cu pluta”, un eveniment remarcabil ajuns la o nouă ediție și lansat de către somelierul Yvona Mardare, își provoacă participanții să-și deschidă simțurile și să experimenteze combinații neașteptate de arome. De la podgoreni, degustători de apă ori de sake până la producători de delicatese invitați, toți au ocazia să-și demonstreze creativitatea în preparate care aduc un suflu nou gastronomiei.

Festivalul simțurilor

Pentru participanți, „Hai cu pluta” este mai mult decât un eveniment culinar – este un adevărat maraton al simțurilor. În fiecare colț al festivalului, care va avea loc în week-end, la Iași, vor regăsi combinații de arome și texturi care vor încânta și vor surprinde deopotrivă. La standurile dedicate pairing-urilor între vinuri și preparate inovatoare, vizitatorii au putut gusta multe bunătăți. Unul dintre cele mai captivante aspecte ale festivalului este legătura strânsă dintre vin și mâncare, unde fiecare preparat devine o continuare a poveștii spusă de vinul alături de care este servit. Festivalul „Hai cu pluta” reușește să readucă în prim-plan această relație subtilă, aproape simbiotică, între vin și gastronomie, în care niciunul nu poate străluci fără celălalt.

Dialogul dintre vin și mâncare este unul fluid, unde fiecare sorbitură și fiecare îmbucătură dansează împreună pe papilele gustative. Așa cum un vin alb, ușor acidulat, echilibrează untul dintr-o friptură de rață gătită la foc domol, tot așa un desert de fructe proaspete poate amplifica dulceața subtilă a unui vin rose demisec.

Momentele de convivialitate

Festivalul se dorește a fi și un prilej pentru socializare, unde gastronomia servește drept catalizator pentru crearea unor legături noi între participanți. Într-o atmosferă relaxată, invitații vor putea aprecia vinuri, vor conversa și împărtăși impresii despre licorile preferate și preparatele care le-au încântat cel mai mult. O astfel de ocazie nu este doar despre mâncare sau vin – este despre comunitate, despre bucuria de a împărtăși un moment special alături de cei din jur. La toate edițiile, „Hai cu pluta” a reușit să transforme fiecare degustare într-o sărbătoare a convivialității, unde fiecare pahar înălțat și fiecare toast rostit a marcat o nouă descoperire, o nouă poveste născută din pasiunea pentru gusturi bune.

Maura ANGHEL