Răsturnare de situație la Iași! Iarna refuză să plece – căldura rămâne în apartamente!

* la Iași, spun meteorologii, temperaturile nocturne coboară până la 2-3 grade Celsius, iar maximele diurne abia ating 14 grade * în aceste condiții, regula celor trei nopți consecutive cu temperaturi medii peste 10 grade nu este îndeplinită, iar autoritățile au fost nevoite să apese din nou pe „butonul de avarie” * pimarul Mihai Chirica a explicat clar situația: „u există încă premisele tehnice pentru oprirea căldurii”

Primăvara face un pas înapoi, iar Iașul rămâne, cel puțin pentru moment, captiv între două anotimpuri. Deși autoritățile anunțaseră oficial că sâmbătă, 18 aprilie, orașul „închide robinetul iernii”, realitatea din teren și prognozele meteo au dat peste cap toate calculele. Frigul revine, iar caloriferele nu se opresc.

Decizia de a amâna sistarea furnizării agentului termic nu este una de rutină, ci una dictată de o situație meteorologică neașteptată pentru această perioadă. Temperaturile nocturne coboară până la 2-3 grade Celsius, iar maximele diurne abia ating 14 grade. În aceste condiții, regula celor trei nopți consecutive cu temperaturi medii peste 10 grade nu este îndeplinită, iar autoritățile au fost nevoite să apese din nou pe „butonul de avarie”.

Primarul Mihai Chirica a explicat clar situația: nu există încă premisele tehnice pentru oprirea căldurii. Mai mult, weekendul aduce un nou val de aer rece, un ultim „puseu” de iarnă care ține orașul în priză și obligă sistemul de termoficare să funcționeze în continuare. Abia de săptămâna viitoare se întrevede, timid, o posibilă oprire.

În spatele acestei decizii se află însă o miză uriașă: confortul și siguranța a zeci de mii de oameni. Aproximativ 22.000 de apartamente, alături de sute de instituții și agenți economici, depind de acest sistem. Vorbim despre școli, spitale și alte unități esențiale, unde o oprire prematură ar putea genera probleme serioase, de la disconfort până la riscuri reale pentru sănătate.

Paradoxal, acest episod scoate în evidență și o realitate rar recunoscută: sistemul de termoficare al Iașului a funcționat fără sincope majore într-un sezon rece dificil. Într-un context național în care multe orașe s-au confruntat cu avarii, întreruperi și crize, Iașul a reușit să mențină un flux constant de căldură. O performanță care, deși trecută rapid cu vederea, devine evidentă tocmai în astfel de momente-limită.

Dar dincolo de aparența de stabilitate, infrastructura rămâne una clasică, vulnerabilă și dependentă de soluții vechi. Agentul termic este produs în continuare la CET I Tudor Vladimirescu, pe bază de gaz metan, în timp ce CET II Holboca stă în conservare, prins într-un lung șir de promisiuni de modernizare care întârzie de ani de zile. Practic, sistemul funcționează, dar pe un echilibru fragil.

Această amânare devine astfel mai mult decât o simplă decizie tehnică – este un semnal de alarmă. Vremea imprevizibilă, schimbările climatice și dependența de infrastructuri învechite creează un cocktail periculos, în care fiecare grad în minus poate da peste cap planuri întregi.

Iașul trăiește acum o primăvară tensionată, în care caloriferele rămân fierbinți nu din confort, ci din necesitate. Iarna nu a plecat cu adevărat, iar orașul este obligat să rămână în alertă, suspendat între promisiunea zilelor calde și realitatea unui frig care refuză să cedeze. Carmen DEACONU