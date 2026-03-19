Razie fulger a Poliției în Iași: 18 șoferi periculoși scoși din trafic în câteva ore

* au fost aplicate 115 amenzi, în valoare de câteva zeci de mii de lei, 8 autovehicule fiind oprite din a mai circula pe drumurile publice, din pricina deficiențelor grave constatate

Miercuri, 18 martie, străzile Iașului au fost scena unei acțiuni fulger a polițiștilor rutieri, menită să readucă disciplina și siguranța pe șosele. Polițiștii de la Biroul Rutier al Poliției Municipiului Iași au acționat în vederea prevenirii accidentelor cauzate de neacordarea priorității pietonilor și nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată.

În cadrul primei operațiuni, au fost efectuate 68 de testări alcoolscopice, iar rezultatele nu au întârziat să apară: 73 de sancțiuni contravenționale, dintre care 12 pentru neacordarea priorității pietonilor, iar restul de 61 pentru diverse abateri. Amenzile însumau peste 37.000 de lei, iar 15 șoferi periculoși au fost scoși din trafic și au rămas fără permise, ca o măsură necesară pentru protecția celorlalți participanți la trafic. Totodată, 6 autovehicule au fost retrase temporar din circulație, certificatele de înmatriculare fiind suspendate până la remedierea deficiențelor.

În paralel, polițiștii au declanșat o a doua acțiune fulger, concentrată asupra trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere, zone cunoscute ca fiind extrem de periculoase. Au fost verificate 36 de autovehicule, fiind aplicate 42 de sancțiuni, dintre care 22 pentru nerespectarea regulilor la trecerea peste calea ferată, iar 20 pentru alte abateri.

Și aici măsurile au fost drastice: 3 conducători auto periculoși au fost scoși din trafic, permisele suspendate, iar 2 autovehicule neconforme au fost retrase până la remedierea problemelor.

Într-o singură zi, autoritățile au transmis un mesaj clar: șoferii periculoși sunt scoși din trafic, iar siguranța pietonilor este prioritatea zero a orașului Iași. Andrei TURCU