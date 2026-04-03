Record istoric în încasările fiscale, la Iași

* în primele trei luni ale anului 2026, încasările totale au explodat la 646,7 milioane lei, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025 * impozitul pe clădiri a crescut spectaculos la 109,8 milioane lei, cu un plus de 151% față de 2025, iar impozitul pe mijloacele de transport a urcat la 21,1 milioane lei (+23,7%) * singurele excepții sunt veniturile din concesiuni și închirieri, care au scăzut cu 40%

Municipiul Iași marchează un început de an 2026 fără precedent în materie de încasări la bugetul local. Datele oficiale, la 31 martie 2026, arată o creștere impresionantă față de aceeași perioadă a anului trecut, semnal clar că administrarea fiscală din oraș devine tot mai eficientă și modernă.

La sfârșitul lunii martie 2026, în evidența fiscală a municipiului erau înregistrate 666.658 roluri, din care 316.651 roluri active, adică bunuri și înscrisuri care generează obligații de plată către bugetul local. Persoanele fizice sunt înregistrate cu 297.396 roluri active, iar persoanele juridice, cu 19.255 roluri active.

Numărul contribuabililor care și-au achitat taxele și impozitele a înregistrat o creștere semnificativă față de anul precedent: roluri cu plăți - 153.760 (+4,25%), roluri cu plăți integrale - 135.433 (+3,70%), bonificații acordate - 15,86 milioane lei (+39,48%), dintre care persoane fizice beneficiază de o creștere incredibilă de 175% față de 2025.

O veste bună pentru contribuabili: plățile nu mai înseamnă doar stat la coadă! Dintre cele 153.760 plăți effectuate, 61.310 au fost plăți în numerar (39,87%), 48.172 plăți cu cardul prin POS (31,33%), 44.278 plăți online (SNEP/Ghișeul.ro, eTax, ordine de plată) (28,80%).

Astfel, 109.482 contribuabili s-au prezentat la ghișee, iar tot mai mulți aleg metode digitale, demonstrând o adaptare rapidă la serviciile moderne ale administrației fiscale.

Creșteri spectaculoase la încasări

În primele trei luni ale anului 2026, încasările totale au explodat la 646,7 milioane lei, cu 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025.

Impozitul pe clădiri a crescut spectaculos la 109,8 milioane lei, cu un plus de 151% față de 2025, impozitul pe clădiri de la persoane fizice s-a dublat, atingând 37,5 milioane lei (+210%), impozitul pe mijloacele de transport a urcat la 21,1 milioane lei (+23,7%), iar veniturile din prestări servicii, în special termoficare, au înregistrat un salt uriaș de 174%, atingând 76,5 milioane lei.

Singurele excepții sunt veniturile din concesiuni și închirieri, care au scăzut cu 40%, însă acest aspect este compensat de majorarea impresionantă a principalelor taxe și impozite.

Administrația fiscală a Municipiului Iași a emis în perioada 1 ianuarie – 31 martie 63.098 acte administrative fiscale, dintre care 40.404 decizii de impunere, 12.077 certificate de atestare fiscală, 6.537 acte cu măsuri efective de executare.

Din acestea, 5.569 acte au fost comunicate online, un semnal clar că digitalizarea nu mai este doar un obiectiv, ci o realitate funcțională pentru cetățeni și firme. Carmen DEACONU